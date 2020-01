Hoje no Flamengo, Pedro já prometeu que no Brasil só jogaria pelo Fluminense

A chegada do atacante para o Rubro-Negro gerou revolta na torcida do Tricolor Carioca

A contratação de Pedro pelo , por empréstimo junto à , animou os rubro-negros e gerou um clima de revolta entre os torcedores do , clube que revelou o atacante.

Quando atuava pelo , Pedro foi xodó dos torcedores e costumava comemorar seus gols fazendo reverência a quem estava na arquibancada.

O carinho da torcida tricolor foi motivado pelos 31 gols em 93 jogos, mas especialmente por Pedro ser um jogador revelado na base do clube e, também, por ter sido um dos primeiros atacantes a fazer sucesso após a saída de Fred.

Pouco depois de se recuperar da grave lesão no joelho, que inclusive lhe negou uma oportunidade de defender a seleção brasileira, Pedro garantiu que no vestiria apenas a camisa do Fluminense.

A declaração foi concedida em abril de 2019, para a Rádio Globo, após vitória sobre o pela . Perguntado se defenderia outro clube brasileiro, o atacante negou.

“Não. Acho que essa torcida já mostrou o que eu quero para esse clube, né? Ser ídolo aqui no Fluminense. Eu já falei, quero dar alegria para ela (torcida), que sempre me apoiou no momento difícil, eu estou aqui para dar o meu melhor”, disse.

Meses depois, contudo, o Flamengo fez sua primeira investida, o coração de Pedro balançou e a torcida tricolor não escondeu o descontentamento. Foi a primeira vez que o atacante contradisse a declaração citada acima. No entanto, o atleta garantiu que não pediria a rescisão de seu contrato com o Fluminense (que vinha atrasando salários dos jogadores).

Menos de um ano depois, ainda que tenha cumprido com a promessa de não rescindir o vínculo com o Flu, Pedro desembarcou no Rio de Janeiro sem esconder a felicidade pelo acerto com o Flamengo. A torcida tricolor, que acreditou na promessa feita em abril, não gostou. A do Flamengo espera com ansiedade os gols do novo atacante.