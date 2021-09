Hoje no Chelsea, Timo Werner pediu para ter acerto com o Bayern cancelado em 2019

O atacante estava pronto para se juntar aos gigantes da Bundesliga, mas pressionou para anular o acordo

Atualmente no Chelsea, o atacante alemão, Timo Werner, assinou um pré-contrato com o Bayern de Munique, em 2019. Porém, conforme confirmou à Goal, o jogador insistiu para que o negócio fosse cancelado assim que descobriu que não era desejado pelo clube.

Werner, então no RB Leipzig, tinha um contrato válido até 2020 com o clube alemão. Seu desejo era mudar de time, e por isso, estava negociando uma saída sem custos no fim de seu contato para outro clube europeu.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas, quando estava negociando o Bayern, o atacante soube que o técnico da equipe, Niko Kovač, e o diretor esportivo, Hasan Salihamidžić, não estavam interessados ​​em seus serviços, o que o levou a dizer a seu agente, Karl-Heinz Forster, para cancelar o negócio.

Agora, uma reportagem no Der Spiegel, da Alemanha, aponta detalhes sobre uma ação judicial entre Forster e seu suposto ex-parceiro, Murat Lokurlu. Forster alega que Lokurlu deve a ele cerca de 660 milhões de euros do primeiro contrato profissional de Werner no Stuttgart na temporada 2014/15.

(Foto: Getty Images)

Como parte do processo, Lokurlu entrou com diversos documentos, incluindo mensagens no WhatsApp, contendo detalhes das negociações de transferência de Werner, em 2019.

A reportagem do Der Spiegel mostra que, de acordo com o advogado de Lokurlu, Werner estava em negociações com o Liverpool em fevereiro de 2019. O Liverpool havia oferecido a Werner um salário de 12 milhões de euros por ano e mais 25 milhões de euros em bônus.

Porém, Forster pressionou seu cliente para fechar um acordo com o Bayern de Munique - algo que foi assinado. Mas quando Werner soube da indiferença do Bayern em relação à sua contratação, pressionou para que o negócio fosse cancelado e, com isso, acabou assinando uma renovação do contrato com o RB Leipzig.

No ano seguinte, Werner concordou ser negociado com o Chelsea. O clube inglês pagou cerca de 53 milhões de euros pelo jogador.

O processo corre no tribunal de Heilbronn. O Bayern não quis comentar a história quando questionado pela Goal. Já Forster não foi encontrado para comentar sobre a reportagem.