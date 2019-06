Hoje no Chelsea, Pedro apoia Neymar no Barça: "Todos veriam com bons olhos"

Revelado pelas divisões de base do Barcelona, atacante defende os Blues, mas não esconde que gostaria de ver o amigo brasileiro de novo no Camp Nou

Quando tudo dá a entender que Neymar voltará a vestir a camisa do , seu ex-companheiro Pedro dá outro "empurrão" para a Catalunha e apoia a volta do brasileiro ao Camp Nou:

"Todos veriam com bons olhos uma volta [de Neymar] ao Camp Nou", afirmou o atacante, deixando claro também o seu desejo.

"Neymar, seguramente, pode voltar ao Barcelona. É um grande jogador", acrescentou o atacante do , que ainda completou: "É um dos melhores do mundo. Já demonstrou no Barcelona, também no . É uma grande estrela".

No entanto, uma dúvida paira no ar para o torcedor do Barcelona. Seria possível escalar Lionel Messi, Suárez, Neymar e Griezmann no mesmo time? Pedro responde à pergunta:

"Não sei, são muitos atacantes. Porém, é verdade que são bons jogadores e, talvez, possam encontrar a fórmula para ter mais minutos com todos juntos de uma vez no campo", comentou.

O atacante do Chelsea opinou também sobre a chegada de Eden Hazard, seu antigo companheiro no Stamford Bridge, ao .

"Hazard é muito bom. Eu o tive como companheiro e, seguramente, fará um grande ano no Real Madrid. Ele vai com muita vontade, muito motivado e desejo o melhor desde já. É um grande companheiro e uma pessoa excelente. Como jogador, já sabemos tudo o que é capaz", completou.