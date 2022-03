Hoje no Atlético-MG, Rodrigo Caetano é cotado para a vaga de Juninho Paulista na CBF

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pode contar com um novo coordenador de seleções ao término da Copa do Mundo 2022, no Qatar. O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, é visto como um nome interessante para o cargo atualmente ocupado por Juninho Paulista.

O novo presidente eleito da entidade, Ednaldo Rodrigues, é admirador do trabalho feito por Caetano em clubes do país. O executivo já esteve à frente de RS Futebol, Grêmio, Vasco, Fluminense, Flamengo, Internacional e Atlético-MG. Ele soma conquistas relevantes na carreira, com duas edições de Campeonato Brasileiro e outras duas de Copa do Brasil.

O trabalho de bastidores, em especial na gestão de grupos com algumas estrelas, como fez em Fluminense, Flamengo e Atlético-MG, é o que pode facilitar a sua ida à seleção brasileira. Ele teria que lidar com os principais astros do futebol à frente da equipe nacional.

Mais artigos abaixo

Ednaldo Rodrigues já fez contato com Rodrigo Caetano para parabenizá-lo recentemente por conquistas nacionais. Contudo, não tocou no assunto referente à possibilidade de substituir Juninho Paulista como coordenador de seleções.

A seleção brasileira deve passar por uma reformulação ao término da Copa do Mundo de 2022, marcada para novembro, no Qatar. Tite, inclusive, não deve ficar no comando técnico da equipe. O treinador já deixou clara a intenção de deixar o trabalho ao fim do torneio.

A informação sobre a possível ida de Rodrigo Caetano para a seleção brasileira foi inicialmente divulgada pelo Torcedores.com e confirmada pela GOAL.