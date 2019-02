“Hoje eu dei o retorno”, Vitinho vibra com volta por cima no Flamengo

O atacante, que chegou a ser vaiado nos primeiros jogos de 2019, fez dois gols no triunfo sobre o Americano; Gabigol também comemora

Grande destaque na vitória por 4 a 1 do Flamengo sobre o Americano, neste domingo (24), na estreia do time na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, Vitinho comemorou os dois gols anotados.

O atacante, que chegou a ser vaiado nas primeiras partidas de 2019, disse que a pressão dos torcedores lhe ajudou a tirar forças para melhorar em campo.

“Acho que foi coisa de momento. Acontece, a torcida ter um pouco de impaciência. Mas isso ajuda. Tem coisas que a gente passa, que é para a gente aprender. Eu sou muito grato pelo que a torcida fez por mim e, graças a Deus, hoje eu pude dar o retorno", disse para a TV Globo, ao comentar as vaias recebidas em jogos anteriores.

"O mais importante foi ter ajudado os meus companheiros, vencido o jogo, mais três pontos", seguiu, em contato com jornalistas na saída do gramado. "Aqui no Flamengo não tem muito disso de titular ou reserva. Quem está num momento melhor merece jogar e eu pude ajudar com dois gols", completou.

Vitinho guarda dois, Gabriel Barbosa faz o seu primeiro e Diego fecha a goleada sobre o Americano por 4x1, no Maracanã. Grande vitória na estreia da Taça Rio! O caminho é longo ainda. #VamosFlamengo



Quem também comemorou foi Gabigol, que enfim balançou as redes pelo Rubro-Negro: “foi um gol importante, mas como falei estou muito feliz, muito contente. Venho evoluindo. Fico preocupado quando jogo mal. Mas estou muito bem, graças a Deus. Meus companheiros estão me ajudando muito”, disse à TV Globo.

