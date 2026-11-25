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Hoffenheim x Sturm Graz: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 SNP Arena

O Hoffenheim recebe o Sturm Graz pela Europa League na SNP Arena, em Sinsheim. Os dois times estão lado a lado na parte de baixo da tabela da fase de liga.

O mês de novembro tem sido difícil até aqui para os donos da casa, comandados pelo técnico Christian Ilzer. Na partida mais recente, perderam por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt e somam apenas uma vitória nos últimos jogos pela Bundesliga.

Essa vitória foi por 2 a 1 sobre o Schalke 04. Antes, pela Europa League, o Hoffenheim empatou em 1 a 1 com o Crystal Palace.

O Sturm Graz chega com problemas bem maiores. O time de Fabio Ingolitsch perdeu seus últimos quatro jogos oficiais, o mais recente por 1 a 0 para o Altach.

Na Europa League, o Sturm perdeu seu último jogo para o NK Celje por 3 a 2. Na partida pela liga contra o RB Salzburg, foram sete gols: 4 a 3 para o adversário.

A defesa é, portanto, o grande problema dos visitantes: o Sturm sofreu 12 gols nos últimos cinco jogos. Já o Hoffenheim precisa melhorar principalmente no ataque.

Confira todas as informações sobre o horário do jogo e onde assistir na TV e por streaming.

Assuntos da semana: como chegam Hoffenheim e Sturm Graz?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Hoffenheim somou uma vitória, um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt. Antes, venceu o Schalke 04 por 2 a 1. Ao todo, marcou quatro gols e sofreu seis.

O Sturm Graz não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com um empate e quatro derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Altach. Antes, foi derrotado pelo Salzburg por 4 a 3. O saldo nesse período é de oito gols marcados e 12 sofridos.

Hoffenheim x Sturm Graz: escalações

Hoffenheim x Sturm Graz: retrospecto recente

Hoffenheim x Sturm Graz: histórico de confrontos diretos

Hoffenheim x Sturm Graz: classificação