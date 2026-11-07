Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde talvez encontre bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) é extremamente útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login & encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e curtir o jogo!
Hoffenheim x Schalke 04: horário do jogo
O TSG Hoffenheim recebe o FC Schalke 04 na SNP Arena, em Sinsheim, no domingo, 8 de novembro de 2026, em um duelo pela Bundesliga. As duas equipes estão na parte inferior da tabela e precisam urgentemente de pontos.
No Hoffenheim, o clima não é de desesperança, apesar dos resultados recentes irregulares. A equipe de Christian Ilzer venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e bateu o Lyon pelo mesmo placar na Liga Europa, mas depois sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Werder Bremen e empatou com o Crystal Palace. O TSG mostra que tem qualidade, mas ainda não tem regularidade.
O Schalke 04 chega com uma sequência preocupante. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo o 2 a 0 para o RB Leipzig na Bundesliga e a eliminação por 2 a 0 diante do Dynamo Dresden na Copa da Alemanha. O técnico Miron Muslic ainda busca estabilidade para sua equipe.
Na tabela, há pouca distância entre os dois clubes: o Hoffenheim está em 12º lugar, e o Schalke, em 17º, no meio da luta contra o rebaixamento. Para o Schalke, este é um confronto direto que vale seis pontos contra um concorrente direto.
O retrospecto dos confrontos diretos favorece claramente os donos da casa. O Hoffenheim venceu os últimos três jogos oficiais contra o Schalke, o mais recente por 2 a 0 na liga. O Schalke precisa contrariar esse retrospecto no domingo.
Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontrará a seguir todas as informações sobre a transmissão.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Hoffenheim e Schalke 04?
O Hoffenheim chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. No compromisso mais recente, o TSG empatou em 1 a 1 com o Crystal Palace pela Liga Europa. Antes, havia perdido por 2 a 0 para o Werder Bremen na Bundesliga. Entre os resultados positivos estão a vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen e o 3 a 0 contra o Lyon na Liga Europa. Ao todo, o Hoffenheim marcou dez gols e sofreu seis nesse período.
O Schalke 04 somou apenas um ponto nos últimos cinco jogos oficiais, com quatro derrotas e um empate. A partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o RB Leipzig na Bundesliga. Antes disso, o Schalke foi eliminado pelo Dynamo Dresden por 2 a 0 na Copa da Alemanha. Apenas o 0 a 0 contra o 1. FC Köln rendeu um ponto. Nesses cinco jogos, o Schalke marcou só duas vezes e sofreu cinco gols.
Hoffenheim x Schalke 04: escalações
Prováveis escalações de Hoffenheim x Schalke
Hoffenheim x Schalke 04: momento das equipes
Hoffenheim x Schalke 04: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Hoffenheim x Schalke 04: as classificações
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|6
|3
|0
|29
|9
|+20
|21
V
E
V
V
E
|2
|9
|6
|3
|0
|16
|7
|+9
|21
V
E
V
E
E
|3
|9
|6
|0
|3
|27
|13
|+14
|18
V
V
V
D
V
|4
|8
|5
|1
|2
|18
|10
|+8
|16
V
D
D
V
E
|5
|9
|4
|3
|2
|17
|15
|+2
|15
D
V
V
E
E
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
D
D
V
V
V
|7
|9
|4
|1
|4
|17
|18
|-1
|13
D
V
D
V
D
|8
|9
|4
|0
|5
|15
|15
|0
|12
V
V
D
D
V
|9
|9
|3
|3
|3
|15
|20
|-5
|12
E
V
D
V
D
|10
|9
|4
|0
|5
|10
|20
|-10
|12
V
D
D
V
V
|11
|9
|3
|1
|5
|18
|19
|-1
|10
D
D
D
V
D
|12
|9
|2
|4
|3
|8
|11
|-3
|10
E
E
V
E
D
|13
|9
|2
|3
|4
|20
|20
|0
|9
D
D
E
D
E
|14
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
D
V
V
D
D
|15
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
E
E
D
V
D
|16
|8
|1
|4
|3
|7
|19
|-12
|7
E
E
E
V
D
|17
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
D
E
D
D
E
|18
|9
|1
|1
|7
|12
|25
|-13
|4
D
E
V
D
D