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Bundesliga
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SNP Arena
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Hoffenheim x Schalke 04 ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Hoffenheim x Schalke
Hoffenheim
Schalke
Bundesliga

Na Bundesliga, o Hoffenheim enfrenta o Schalke 04. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Hoffenheim x Schalke 04: horário do jogo

crest
Bundesliga - Rodada 9
SNP Arena

O TSG Hoffenheim recebe o FC Schalke 04 na SNP Arena, em Sinsheim, no domingo, 8 de novembro de 2026, em um duelo pela Bundesliga. As duas equipes estão na parte inferior da tabela e precisam urgentemente de pontos.

No Hoffenheim, o clima não é de desesperança, apesar dos resultados recentes irregulares. A equipe de Christian Ilzer venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e bateu o Lyon pelo mesmo placar na Liga Europa, mas depois sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Werder Bremen e empatou com o Crystal Palace. O TSG mostra que tem qualidade, mas ainda não tem regularidade.

O Schalke 04 chega com uma sequência preocupante. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo o 2 a 0 para o RB Leipzig na Bundesliga e a eliminação por 2 a 0 diante do Dynamo Dresden na Copa da Alemanha. O técnico Miron Muslic ainda busca estabilidade para sua equipe.

Na tabela, há pouca distância entre os dois clubes: o Hoffenheim está em 12º lugar, e o Schalke, em 17º, no meio da luta contra o rebaixamento. Para o Schalke, este é um confronto direto que vale seis pontos contra um concorrente direto.

O retrospecto dos confrontos diretos favorece claramente os donos da casa. O Hoffenheim venceu os últimos três jogos oficiais contra o Schalke, o mais recente por 2 a 0 na liga. O Schalke precisa contrariar esse retrospecto no domingo.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontrará a seguir todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Hoffenheim e Schalke 04?

O Hoffenheim chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. No compromisso mais recente, o TSG empatou em 1 a 1 com o Crystal Palace pela Liga Europa. Antes, havia perdido por 2 a 0 para o Werder Bremen na Bundesliga. Entre os resultados positivos estão a vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen e o 3 a 0 contra o Lyon na Liga Europa. Ao todo, o Hoffenheim marcou dez gols e sofreu seis nesse período.

O Schalke 04 somou apenas um ponto nos últimos cinco jogos oficiais, com quatro derrotas e um empate. A partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o RB Leipzig na Bundesliga. Antes disso, o Schalke foi eliminado pelo Dynamo Dresden por 2 a 0 na Copa da Alemanha. Apenas o 0 a 0 contra o 1. FC Köln rendeu um ponto. Nesses cinco jogos, o Schalke marcou só duas vezes e sofreu cinco gols.

TSG

TSG - Sequência

OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
CRY
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
S04

S04 - Sequência

SCF
D2-1
M05
D0-1
KOE
E0-0
DOD
D2-0
RBL
D0-2
Gol marcado (sofrido)
1/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Hoffenheim x Schalke 04: escalações

Prováveis escalações de Hoffenheim x Schalke

3-5-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Formação
Schalke crest
Schalke
S04
4-3-2-1
O. BaumannO. BaumannK. MachidaK. MachidaO. KabakO. KabakM. RotsM. RotsL. AvdullahuL. AvdullahuN. AbrahaN. AbrahaW. BurgerW. BurgerA. DaghimA. DaghimA. PrassA. PrassF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. LemperleL. KariusL. KariusH. KurucayH. KurucayR. GosensR. GosensN. KaticN. KaticT. BeckerT. BeckerA. AouchicheA. AouchicheS. TanakaS. TanakaK. KaramanK. KaramanD. LjubicicD. LjubicicS. El-FaouziS. El-FaouziE. DzekoE. Dzeko
Schalke crest
Schalke
S04
3-5-2
Hoffenheim

Time titular

Schalke

Técnico

  • C. Ilzer
  • M. Muslic

Hoffenheim x Schalke 04: momento das equipes

TSG

TSG - Sequência

OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
CRY
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
S04

S04 - Sequência

SCF
D2-1
M05
D0-1
KOE
E0-0
DOD
D2-0
RBL
D0-2
Gol marcado (sofrido)
1/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Hoffenheim x Schalke 04: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

HoffenheimEmpateSchalke
4
0
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Copa da Alemanha
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Schalke badge
Schalke
S04
1
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Schalke badge
Schalke
S04
2
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FJ
14Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Hoffenheim x Schalke 04: as classificações

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
9630299+2021
V
E
V
V
E
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
E
V
E
E
3
LeipzigLeipzigRBL
96032713+1418
V
V
V
D
V
4
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
5
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
D
V
V
E
E
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
D
V
D
V
D
8
StuttgartStuttgartSTU
94051515012
V
V
D
D
V
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
E
V
D
V
D
10
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
11
MainzMainzM05
93151819-110
D
D
D
V
D
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
E
E
V
E
D
13
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
D
D
E
D
E
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
15
ColôniaColôniaKOE
8233912-39
E
E
D
V
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
E
E
E
V
D
17
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
D
E
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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