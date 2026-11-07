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Hoffenheim x Schalke 04: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 9 8 de nov. de 2026 - 13:30 SNP Arena

O TSG Hoffenheim recebe o FC Schalke 04 na SNP Arena, em Sinsheim, no domingo, 8 de novembro de 2026, em um duelo pela Bundesliga. As duas equipes estão na parte inferior da tabela e precisam urgentemente de pontos.

No Hoffenheim, o clima não é de desesperança, apesar dos resultados recentes irregulares. A equipe de Christian Ilzer venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e bateu o Lyon pelo mesmo placar na Liga Europa, mas depois sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Werder Bremen e empatou com o Crystal Palace. O TSG mostra que tem qualidade, mas ainda não tem regularidade.

O Schalke 04 chega com uma sequência preocupante. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo o 2 a 0 para o RB Leipzig na Bundesliga e a eliminação por 2 a 0 diante do Dynamo Dresden na Copa da Alemanha. O técnico Miron Muslic ainda busca estabilidade para sua equipe.

Na tabela, há pouca distância entre os dois clubes: o Hoffenheim está em 12º lugar, e o Schalke, em 17º, no meio da luta contra o rebaixamento. Para o Schalke, este é um confronto direto que vale seis pontos contra um concorrente direto.

O retrospecto dos confrontos diretos favorece claramente os donos da casa. O Hoffenheim venceu os últimos três jogos oficiais contra o Schalke, o mais recente por 2 a 0 na liga. O Schalke precisa contrariar esse retrospecto no domingo.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontrará a seguir todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Hoffenheim e Schalke 04?

O Hoffenheim chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. No compromisso mais recente, o TSG empatou em 1 a 1 com o Crystal Palace pela Liga Europa. Antes, havia perdido por 2 a 0 para o Werder Bremen na Bundesliga. Entre os resultados positivos estão a vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen e o 3 a 0 contra o Lyon na Liga Europa. Ao todo, o Hoffenheim marcou dez gols e sofreu seis nesse período.

O Schalke 04 somou apenas um ponto nos últimos cinco jogos oficiais, com quatro derrotas e um empate. A partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o RB Leipzig na Bundesliga. Antes disso, o Schalke foi eliminado pelo Dynamo Dresden por 2 a 0 na Copa da Alemanha. Apenas o 0 a 0 contra o 1. FC Köln rendeu um ponto. Nesses cinco jogos, o Schalke marcou só duas vezes e sofreu cinco gols.

Hoffenheim x Schalke 04: escalações

Hoffenheim x Schalke 04: momento das equipes

Hoffenheim x Schalke 04: retrospecto dos confrontos diretos

Hoffenheim x Schalke 04: as classificações