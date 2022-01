Hoffenheim x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em duelo de equipes que estão no G-4, Borussia Dortmund e Hoffenheim entram em campo neste sábado (22), às 11h30 (de Brasília), no Rhein-Neckar-Arena, pela 20ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Hoffenheim x Borussia Dortmund DATA Sábado, 22 de janeiro de 2022 LOCAL Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim- ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O OneFootball, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, em Sinsheim. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reduzir a diferença de seis pontos para o líder Bayern de Munique, o Borussia Dortmund volta a campo contra o Hoffenheim neste sábado.

Emre Can e Dahoud, com lesões na virilha e costas, respectivamente, estão fora. Assim, Alex Witsel se juntará a Jude Bellingham e Julian Brandt no meio-campo.

Do outro lado, o Hoffenheim segue com uma lista extensa de desfalques.

Skov, Ermin Bicakcic, Mijat Gacinovic e Pavel Kaderabek com Covid-19, estão afastados, enquanto Diadie Samassekou, disputando a Copa das Nações Africanas, também está fora.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Brandt, Witsel, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard.

Provável escalação do Hoffenheim: Baumann; Posch, Vogt, Richards; Akpoguma, Baumgartner, Geiger, Raum; Kramaric; Bebou, Rutter.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOFFENHEIM

JOGO CAMPEONATO DATA Union Berlin 2 x 1 Hoffenheim Bundesliga 15 de janeiro de 2022 Hoffenheim 1 x 4 Freiburg Copa da Alemanha 19 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mainz 05 x Hoffenheim Bundesliga 5 de fevereiro de 2022 11h30 (de Brasília) Hoffenheim x Arminia Bundesliga 13 de fevereiro de 2022 13h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 5 x 1 Freiburg Bundesliga 14 de janeiro de 2022 St. Pauli 2 x 1 Borussia Dortmund Copa da Alemanha 18 de dezembro de 2021

Próximas partidas