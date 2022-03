Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e informações da Bundesliga 21/22

Hoffenheim e Bayern se enfrentam neste sábado (12), no Rhein-Neckar-Arena, a partir das 11h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo no site da TV Cultura, e no aplicativo do Onefootball, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Hoffenheim x Bayern DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL Rhein-Neckar-Arena -Sinsheim, ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O site da TV Cultura e o aplicativo do Onefootball, na internet são os veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Rhein-Neckar-Arena. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Bayern é o atual líder da competição, e chega com moral após golear o RB Salzburg por 7 a 1, pela Champions League. Os Bávaros buscam aumentar a vantagem sobre o Borussia Dortmund, que é de nove pontos atualmente.

O Hoffenheim chega para o duelo em grande fase, vindo de quatro vitórias consecutivas. O clube ocupa a quarta colocação no Campeonato.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

HOFFENHEIM

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Hoffenheim 2x1 Stuttgart Alemão 25 de fevereiro de 2022 Koln 0x1 Hoffenheim Alemão 6 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hertha x Hoffenheim Alemão 19 de março de 2022 11h30 (de Brasília) Hoffenheim x Bochum Alemão 2 de abril de 2022 10h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1x1 Bayer Leverkusen Alemão 5 de março de 2022 Bayern 7x1 RB Salzburg Champions League 8 de março de 2022

Próximas partidas