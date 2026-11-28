Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra parte do mundo, onde talvez encontre bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.
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- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar o jogo!
Globoplay
✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.
✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.
✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.
SportyNet
✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).
✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.
✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.
Hoffenheim x Augsburg: horário do jogo
O Hoffenheim recebe o Augsburg pela Bundesliga. A partida será disputada na SNP Arena, em Sinsheim.
O Hoffenheim chega embalado pelo resultado em competição europeia. Na Liga Europa, o time comandado por Christian Ilzer venceu o Sturm Graz por 3 a 1 em seu último jogo.
Na liga, o resultado mais recente foi pior: derrota por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt. O Hoffenheim ocupa a 11ª posição.
O Augsburg também chega após uma vitória. Em seu último jogo, bateu o Mainz 05 por 3 a 1. Antes, havia perdido por 5 a 2 para o RB Leipzig.
Os visitantes estão na 10ª posição, uma à frente dos donos da casa. O Augsburg, porém, não terá o técnico Manuel Baum no banco de reservas, pois ele está suspenso.
Confira a seguir onde acompanhar o confronto.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Hoffenheim e Augsburg?
Nos últimos cinco jogos oficiais, o Hoffenheim somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Mais recentemente, venceu o Sturm Graz por 3 a 1. Antes disso, perdeu para o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 e para o Werder Bremen por 2 a 0. Ao todo, marcou seis gols e sofreu seis.
O Augsburg também soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Em seu último jogo, venceu o Mainz 05 por 3 a 1; na Copa da Alemanha, superou o Sonnenhof Großaspach fora de casa por 4 a 2. Pela liga, perdeu para o RB Leipzig por 5 a 2. O saldo desses jogos é de 11 gols marcados e 11 sofridos.
Hoffenheim x Augsburg: escalações
Prováveis escalações de Hoffenheim x Augsburg
Hoffenheim x Augsburg: retrospecto recente
Hoffenheim x Augsburg: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Hoffenheim x Augsburg: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|7
|3
|0
|17
|7
|+10
|24
V
V
E
V
E
|2
|11
|6
|5
|0
|30
|10
|+20
|23
E
E
V
E
V
|3
|10
|7
|1
|2
|21
|10
|+11
|22
V
V
V
D
D
|4
|10
|7
|0
|3
|32
|14
|+18
|21
V
V
V
V
D
|5
|10
|6
|1
|3
|24
|17
|+7
|19
V
V
D
D
V
|6
|11
|5
|4
|2
|24
|18
|+6
|19
E
V
D
V
V
|7
|11
|4
|4
|3
|16
|20
|-4
|16
E
V
E
V
D
|8
|11
|4
|2
|5
|15
|15
|0
|14
E
E
V
V
D
|9
|11
|3
|4
|4
|16
|15
|+1
|13
V
E
D
E
E
|10
|11
|3
|4
|4
|16
|16
|0
|13
V
D
E
E
V
|11
|11
|4
|1
|6
|21
|23
|-2
|13
V
D
D
D
D
|12
|11
|4
|1
|6
|17
|24
|-7
|13
D
D
D
V
D
|13
|11
|4
|1
|6
|10
|24
|-14
|13
E
D
V
D
D
|14
|10
|3
|3
|4
|23
|21
|+2
|12
V
D
D
E
D
|15
|10
|4
|0
|6
|16
|18
|-2
|12
D
V
D
V
V
|16
|11
|1
|4
|6
|6
|19
|-13
|7
D
E
D
D
E
|17
|11
|1
|4
|6
|9
|28
|-19
|7
D
D
D
E
E
|18
|11
|1
|2
|8
|15
|29
|-14
|5
E
D
D
E
V