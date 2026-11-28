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Hoffenheim x Augsburg: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 29 de nov. de 2026 - 11:30 SNP Arena

O Hoffenheim recebe o Augsburg pela Bundesliga. A partida será disputada na SNP Arena, em Sinsheim.

O Hoffenheim chega embalado pelo resultado em competição europeia. Na Liga Europa, o time comandado por Christian Ilzer venceu o Sturm Graz por 3 a 1 em seu último jogo.

Na liga, o resultado mais recente foi pior: derrota por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt. O Hoffenheim ocupa a 11ª posição.

O Augsburg também chega após uma vitória. Em seu último jogo, bateu o Mainz 05 por 3 a 1. Antes, havia perdido por 5 a 2 para o RB Leipzig.

Os visitantes estão na 10ª posição, uma à frente dos donos da casa. O Augsburg, porém, não terá o técnico Manuel Baum no banco de reservas, pois ele está suspenso.

Confira a seguir onde acompanhar o confronto.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Hoffenheim e Augsburg?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Hoffenheim somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Mais recentemente, venceu o Sturm Graz por 3 a 1. Antes disso, perdeu para o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 e para o Werder Bremen por 2 a 0. Ao todo, marcou seis gols e sofreu seis.

O Augsburg também soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Em seu último jogo, venceu o Mainz 05 por 3 a 1; na Copa da Alemanha, superou o Sonnenhof Großaspach fora de casa por 4 a 2. Pela liga, perdeu para o RB Leipzig por 5 a 2. O saldo desses jogos é de 11 gols marcados e 11 sofridos.

Hoffenheim x Augsburg: escalações

Hoffenheim x Augsburg: retrospecto recente

Hoffenheim x Augsburg: histórico de confrontos diretos

Hoffenheim x Augsburg: classificação