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Hoffenheim x Augsburg: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 29 de nov. de 2026 - 11:30 SNP Arena

O Hoffenheim recebe o Augsburg pela Bundesliga. A partida será disputada na SNP Arena, em Sinsheim.

O Hoffenheim chega embalado por um resultado positivo na Europa. Pela Liga Europa, a equipe comandada pelo técnico Christian Ilzer venceu o Sturm Graz por 3 a 1 em seu último jogo.

Na liga, o resultado mais recente não foi tão bom: derrota por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt. O Hoffenheim ocupa a 11ª posição.

O Augsburg também chega após uma vitória. A equipe bateu o Mainz 05 por 3 a 1 em seu último jogo. Antes, havia perdido por 5 a 2 para o RB Leipzig.

Os visitantes estão na 10ª posição, uma colocação à frente dos donos da casa. O Augsburg, porém, não terá o técnico Manuel Baum no banco de reservas, pois ele está suspenso.

Veja a seguir onde acompanhar o confronto.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Hoffenheim e Augsburg?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Hoffenheim somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Sturm Graz por 3 a 1 em sua partida mais recente. Antes, perdeu por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt e por 2 a 0 para o Werder Bremen. Ao todo, marcou seis gols e sofreu seis.

O Augsburg também soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o Mainz 05 por 3 a 1 em seu último jogo e superou o Sonnenhof Großaspach por 4 a 2 fora de casa pela Copa da Alemanha. Na liga, perdeu por 5 a 2 para o RB Leipzig. O saldo é de 11 gols marcados e 11 sofridos.

Hoffenheim x Augsburg: escalações

Hoffenheim x Augsburg: momento das equipes

Hoffenheim x Augsburg: histórico dos confrontos diretos

Hoffenheim x Augsburg: tabelas