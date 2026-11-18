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Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, fez críticas veladas a Julian Nagelsmann, ex-técnico da seleção alemã, ao falar sobre suas expectativas para a era de Jürgen Klopp no comando da equipe nacional.

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Hoeness também relembrou as melhores e as piores memórias de sua trajetória como dirigente do clube bávaro e explicou por que desistiu da ideia de confiar cargos de liderança no Bayern a ídolos do clube.

Em declarações ao jornal alemão "Sport Bild", Hoeness falou sobre a seleção alemã sob o comando de Klopp: "Não acredito que haverá outro passeio em família com as esposas e os filhos dos jogadores na era do Jürgen".

E continuou: "Acredito que ele vai devolver a disciplina e a vontade à seleção, porque ele próprio tem muita vontade. Mas não espero que ele use uma varinha mágica para conseguir tudo da noite para o dia. Temos que dar tempo a ele".

As declarações de Hoeness trouxeram uma crítica velada à postura de Nagelsmann durante a Copa do Mundo de 2026, quando a seleção alemã permitiu a realização de dias em família em sua concentração na cidade norte-americana de Winston-Salem, o que possibilitou aos jogadores receber suas esposas e filhos.

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A decisão gerou polêmica após a eliminação da Alemanha nos dezesseis-avos de final diante do Paraguai, nos pênaltis, em meio a críticas sobre o impacto do clima familiar na concentração dos jogadores.

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Nagelsmann também foi criticado por aparecer acompanhado da esposa, a caminho de um dos treinos de bicicleta, além de sua mãe ter ficado hospedada no local da concentração.

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Em outro assunto, Hoeness revelou que já não acredita na possibilidade de ídolos do Bayern de Munique, como Philipp Lahm, Thomas Müller e Bastian Schweinsteiger, assumirem cargos de liderança no clube no futuro.

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"É uma ideia maravilhosa, mas não é viável no momento, porque esses jogadores têm muito dinheiro e, por isso, talvez não queiram, quando a coisa ficar séria, trabalhar seis dias por semana, 12 horas por dia", afirmou.

E acrescentou: "Se eu tiver que convencer alguém, então a coisa já não faz sentido desde o início. Vamos continuar esperando por alguém que preencha todos os requisitos".

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Hoeness prosseguiu: "Essa pessoa não deve ser apenas um ex-jogador de futebol, mas também precisa ter uma ampla rede de contatos no mundo dos negócios. Jan-Christian Dreesen está fazendo um bom trabalho".

Sobre o melhor momento de sua trajetória no Bayern, ele disse: "A final da Liga dos Campeões de 2001, em Milão (contra o Valencia). Nossos torcedores tinham erguido uma faixa enorme na arquibancada com os dizeres: é um bom dia para fazer história. Fiquei arrepiado".

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Já como pior lembrança, ele escolheu a derrota na final da Liga dos Campeões de 1999 para o Manchester United, que considerou ainda mais dolorosa do que a derrota na final de 2012, na Allianz Arena, diante do Chelsea.

"Estávamos vencendo por 1 a 0 até os minutos finais. Eu estava sentado ao lado do nosso treinador, Ottmar Hitzfeld, sorrindo e pensando que estávamos prestes a levantar a taça", explicou.

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E completou: "Mas, cinco minutos depois, tudo tinha desmoronado. O Manchester United virou o jogo nos acréscimos e perdemos por 2 a 1. Para mim, aquela derrota foi pior até do que a final de 2012 no nosso estádio".

O Bayern perdeu a final de 1999 com gols de Teddy Sheringham e Ole Gunnar Solskjaer nos acréscimos do segundo tempo, depois de ter saído na frente com gol de Mario Basler, e precisou esperar até 2001 para conquistar o título, diante do Valencia, nos pênaltis.