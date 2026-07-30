Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, comentou a polêmica que surgiu em torno do futuro do craque da equipe bávara, Michael Olise, e os rumores que o ligaram a uma transferência para o Real Madrid.

Hoeness declarou, nesta quinta-feira, em declarações reproduzidas pela rede alemã "sport1": "Ri muito quando ouvi esses rumores. Olise ainda tem contrato por três anos, então, para mim, não há nada para discutir. Mesmo que o próprio imperador da China venha, não nos sentaremos para negociar Olise com ele".

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E acrescentou que o mesmo se aplica ao colombiano Luis Díaz, prosseguindo: "Temos o melhor trio ofensivo do mundo: Olise, Luis Díaz e Harry Kane. Não podemos pensar em vender nenhum deles".

Hoeness também abordou o futuro de Kane, diante das conversas sobre negociações para a renovação do seu contrato com o clube bávaro, afirmando que o atacante inglês se sente muito feliz em Munique.

E disse: "Não falei diretamente com o Harry, mas sei que ele está muito feliz em Munique. E nós também estamos muito felizes com ele, e não há nenhum motivo que o leve a sair no próximo ano. Ele é um exemplo em tudo, não apenas como goleador ou como jogador dentro de campo, mas também como pessoa".