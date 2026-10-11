Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, criticou o momento em que ocorreu a última data Fifa, além da ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções.

Hoeness disse, em declarações ao jornal alemão "Bild": "Somos os que mais sofrem com a Copa do Mundo longa. Nossos jogadores voltaram atrasados e, depois, a Bundesliga começou em 25 de agosto".

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E acrescentou: "Acho que é uma catástrofe por parte da Uefa organizar uma pausa de duas semanas apenas quatro semanas depois do início da temporada. Dezoito jogadores do nosso time viajaram, então é completamente normal que a gente perca o ritmo".

E prosseguiu: "Os clubes precisam se defender, porque somos nós que pagamos os salários dos jogadores, e não as suas seleções. E tudo isso por causa de uma competição ridícula como a Liga das Nações da Europa. É a piada do ano".

Sobre as conversas em torno do fim da era do goleiro Manuel Neuer, após seu erro no último sábado contra o Augsburg, na partida que terminou empatada (2 a 2) pela Bundesliga, Hoeness afirmou: "Não, de forma alguma. Qualquer pessoa tem o direito de errar de vez em quando".

E completou o ídolo do clube bávaro: "Acho que a mesma discussão sobre Joshua Kimmich é completamente ridícula. Os jogadores que estão sendo superestimados agora precisam primeiro se tornar titulares em seus clubes".

Neuer falhou ao tentar passar a bola corretamente, após a saída de bola do jogo entre Bayern e Augsburg, permitindo que Robin Fellhauer a interceptasse e marcasse o gol que abriu o placar para os donos da casa, o mais rápido da história da Bundesliga, com apenas 8 segundos.



