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Jamal Musiala FC Bayerngetty
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Hoeness: a doença de Musiala não tem cura, e o que ele oferece não corresponde ao seu contrato

Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bundesliga
J. Musiala
H. Kane
Espanha
Alemanha
England

Hoeneß revelou suas preocupações a respeito do internacional alemão

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Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, revelou que Jamal Musiala sofre de uma doença que não tem cura definitiva, enfatizando que o clube enfrenta um dilema em relação ao estado de saúde do jogador, além de deixar a porta aberta para a possibilidade de ele não recuperar o nível anterior.

Hoeness disse, em declarações à rede bávara "BR24": "A situação de Musiala é completamente diferente da situação de Vincent Kompany. Estamos diante de um dilema neste caso, pois ele sofre de uma doença que não pode ser curada de forma simples, mas que pode ser controlada até certo ponto com o uso de medicamentos".

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E acrescentou: "Mas a pergunta permanece: será que algum dia ele conseguirá recuperar o nível que apresentava anteriormente?".

Hoeness abordou o aspecto contratual, esclarecendo que a doença da qual Musiala sofre não estava coberta pelo seguro previsto em seu contrato, dizendo: "Imaginem se o Bayern de Munique decidisse agora questionar o contrato dele e lhe dissesse: o que você consegue oferecer atualmente já não corresponde ao nível estipulado no contrato".

Sobre o atacante da equipe, o inglês Harry Kane, o ídolo do Bayern de Munique disse: "Ele é uma boa pessoa. No passado, perdemos muitos jogadores para a Premier League, porque ela era vista como a terra prometida".

E continuou: "Hoje em dia, estamos recebendo mais jogadores da Inglaterra. E quando você conversa com o Harry, ele diz: 'Minha família se sente segura aqui, o sistema de saúde é excelente. Posso andar pelas ruas sem medo'".

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