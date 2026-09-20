Histórico dos confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões e nas demais competições

"Toda noite de dérbi é o seu pior pesadelo"

Uma frase que a torcida do Real Madrid costumava repetir em toda ocasião em que enfrentava o Atlético de Madrid, especialmente após a esmagadora superioridade nos confrontos diretos no período anterior a Diego Simeone.

Mas, desde então, as coisas mudaram muito e vimos o Atlético como um forte rival do clube merengue, chegando ao ponto de repetir o confronto na final da Liga dos Campeões da Europa em duas ocasiões ao longo de 3 anos.

Os confrontos entre Real Madrid e Atlético se tornaram algo aguardado por todos em todas as competições, especialmente após o sucesso dos rojiblancos em conquistar dois títulos de liga nos últimos anos, um deles arrancado das garras do vizinho.

Nas linhas a seguir, o Kooora repassa o histórico de confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões da Europa e nas demais competições.

Histórico de confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol

O Real Madrid possui o maior número de vitórias no dérbi da capital espanhola: em 179 confrontos, o clube merengue teve a maior parcela das vitórias, com 92.

O Atlético de Madrid também conseguiu vencer em 43 partidas, sendo a última na sétima rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2026-2027, por dois gols a um.

Competição Número de partidas Vitórias do Real Madrid Vitórias do Atlético de Madrid Empates Campeonato Espanhol 179 92 43 44

Histórico de confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa

A primeira partida do dérbi de Madrid na Liga dos Campeões da Europa foi em 1959, e naquela ocasião o Real Madrid venceu por dois gols a um. Mas as partidas mais marcantes do dérbi foram nas duas finais da Liga dos Campeões da Europa, em 2014 e 2016, e nas duas vezes o Real Madrid conquistou o título.

Competição Número de partidas Vitórias do Real Madrid Vitórias do Atlético de Madrid Empates Liga dos Campeões da Europa 11 6 3 2

Histórico de confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid na Copa do Rei da Espanha

O primeiro dérbi de Madrid de todos os tempos foi na Copa do Rei da Espanha, em 1923, e naquela ocasião o Real Madrid venceu por três gols a zero. No total, as duas equipes se enfrentaram em 44 partidas pela Copa do Rei da Espanha, e o clube merengue venceu em 18 partidas contra 12 a favor dos rojiblancos.

Competição Número de partidas Vitórias do Real Madrid Vitórias do Atlético de Madrid Empates Copa do Rei da Espanha 44 18 12 14

Histórico de confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha

A competição fica acirrada na Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Atlético, já que estão praticamente iguais em tudo. Em 5 partidas, o Atlético venceu uma vez e o Real Madrid duas, enquanto o empate decidiu dois confrontos.

Competição Número de partidas Vitórias do Real Madrid Vitórias do Atlético de Madrid Empates Supercopa da Espanha 4 4 1 2

Qual é o histórico de confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid?

No que diz respeito aos principais confrontos, como o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Rei da Espanha, há uma clara superioridade a favor do Real Madrid, enquanto o Atlético leva vantagem nas competições de Supercopa e na Copa da Liga Espanhola.