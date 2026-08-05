História na Dinamarca: participante da Copa do Mundo quebra a “barreira mágica” de 200 milhões de coroas

Caleb Yirenkyi está prestes a deixar o FC Nordsjaelland por um valor histórico, informa o Tipsbladet. O ganês vai se transferir para o Coventry City, recém-promovido à Premier League, que vai quebrar seu recorde de contratação e também o recorde de venda da Superliga Dinamarquesa.

Yirenkyi, de 20 anos, é oriundo da famosa Right to Dream Academy, onde também se formaram, ao menos em parte, Mohammed Kudus, Simon Adingra, Ernest Nuamah e Kamaldeen Sulemana.

Yirenkyi se transferiu para o Nordsjaelland em meados de 2024, onde assinou contrato até meados de 2030. O meio-campista central rapidamente ganhou destaque, tornou-se uma peça importante e somou 56 jogos (4 gols e 8 assistências).

O Nordsjaelland vai receber uma taxa de transferência fixa de 27 milhões de euros (202,5 milhões de coroas dinamarquesas), sem contar 3 milhões de euros (22,5 milhões de coroas) em bônus.

Nunca antes um clube dinamarquês havia recebido uma taxa de transferência garantida de pelo menos 200 milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 26,75 milhões de euros). Tipsbladet escreve que a “fronteira mágica” foi quebrada no futebol dinamarquês.

Nuamah chegou perto em 2023, quando deixou o Nordsjaelland naquele ano por 187 milhões de coroas garantidas rumo ao RWDM, que tinha o mesmo dono do Olympique Lyon (John Textor).

Yirenkyi já não viajará com o elenco nesta quarta-feira para a Islândia, onde o Nordsjaelland enfrenta o Valur Reykjavik na quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Conference League.

Para o Coventry, a taxa de transferência também é histórica. Nunca antes The Sky Blues pagaram tanto dinheiro por um jogador. Os nomes da segunda à quarta posição na lista das contratações mais caras, Carl Rushworth (Brighton, 25.7), Loum Tchaouna (Burnley, 23) e Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt, 18), também chegaram nesta janela de transferências.

Yirenkyi estreou por Gana em 28 de maio de 2025 e hoje já é presença constante em The Black Stars. O destro tem 15 partidas pela seleção e também foi peça importante na Copa do Mundo. No primeiro jogo da fase de grupos, contra o Panamá, garantiu pessoalmente os três pontos para Gana (1 a 0).



