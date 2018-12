Por que Diego Maradona nunca ganhou uma Copa Libertadores?

El Pibe teve uma carreira brilhante, mas não conseguiu levantar o maior troféu de seu continente

Diego Maradona nunca ganhou uma Libertadores, mas também jamais entrou em campo pelo torneio. Mas por que um dos melhores jogadores da história jamais teve essa possibilidade?

No início de sua carreira, com o Argentinos Juniors, a maior taça do continente ainda era um objetivo impossível. Afinal de contas, apenas os campeões nacionais do país tinham essa oportunidade.

Entre 1975 e 1976, 'Bicho' [como a equipe que revelou o craque é apelidada] não lutou por taças, já que Boca e Rivar dominavam o cenário local. Em 1979, já considerado um craque, não avançou das semifinais do campeonato metropolitano e foi vice, em final perdida para o River Plate, na temporada 1980.

Maradona foi o artilheiro do Metropolitano em 1978, 1979 e 1980, além de também ter sido o máximo goleador do Campeonato Argentino em 1979 e 1980. Em 1981, chegou ao Boca Jrs. e foi campeão, mas não disputou a Libertadores de 1982 porque o técnico César Luis Menotti o convocou para a Copa do Mundo daquele ano, em uma preparação que exigiu incríveis quatro meses de concentração!

Naquele mesmo ano de 1982, Maradona rumou para a Europa, onde teve passagens por Barcelona, Napoli e Sevilla. Quando retornou ao seu país, em 1993, disputou cinco jogos pelo Newell’s Old Boys e voltou, em 1995, para o Boca após cumprir os 15 meses de suspensão da FIFA. Mas jamais conseguiu participar de uma campanha de Libertadores.