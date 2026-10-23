Em um gesto repleto de emoção e simbolismo, Joan Laporta, presidente do Barcelona, enviou uma mensagem comovente a Lionel Messi por ocasião de sua consagração com o Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026, em um passo que pode representar um ponto de virada na relação tensa entre os dois homens ao longo dos últimos anos.

Laporta publicou sua mensagem em catalão por meio de sua conta na plataforma "X", celebrando a conquista histórica do ex-craque do time, que se tornou o primeiro jogador de futebol a receber o prêmio de forma individual.

Mensagem de Laporta: "o clube da sua vida"

O presidente do Barcelona escreveu em sua mensagem: "Leo, parabéns por receber o Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026, um reconhecimento merecido às suas conquistas futebolísticas e pessoais. Com o seu talento, você ajudou a tornar o Barcelona, o clube da sua vida, maior, ontem, hoje e sempre".

Laporta encerrou sua mensagem com uma frase que resumiu a história em comum: "Messi e Barcelona, Barcelona e Messi, uma história de sucesso compartilhada da qual todos os torcedores do Barcelona se orgulham, e à qual desejamos que o sucesso seja duradouro".

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Comunicado do clube: "um vínculo inquebrável"

A mensagem de Laporta veio horas depois do comunicado oficial divulgado pelo clube por meio de seus canais, que também foi feito em catalão, no qual se afirmou: "Este é um reconhecimento merecido ao seu talento excepcional, que deixou uma marca indelével dentro e fora de campo, e que fez de você um ícone mundial do futebol graças à sua excelência, ao seu comprometimento com o esporte e à sua solidariedade".

O comunicado acrescentou: "Uma trajetória repleta de conquistas, na qual o Barcelona foi parte essencial da sua vida e da sua história. Uma relação inquebrável que faz parte do legado do clube, e sempre será motivo de orgulho para nós que você continue sendo parte dele".

De La Masia à glória

Em sua fala à emissora "Teledeporte", Laporta voltou a relembrar as raízes da relação que criou a lenda, afirmando: "La Masia, a nossa maneira de entender o futebol e a confiança que o Barcelona depositou em Messi foram fatores decisivos em sua trajetória. Formou-se uma relação entre um jogador único e um clube com uma identidade futebolística que se adequava perfeitamente ao seu talento. Foi uma simbiose perfeita, algo absolutamente maravilhoso quando relembramos seus começos".

Este gesto duplo, do clube e de seu presidente, adquire uma importância especial por vir em um momento em que a relação entre Laporta e Messi ainda apresenta tensão desde a saída do argentino no verão de 2021, o que abre espaço para questionamentos sobre se o Prêmio Princesa das Astúrias será o início de uma nova página e o retorno do calor entre a lenda e o clube de sua vida.



