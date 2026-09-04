Isso é o que informa o The Athletic. Segundo a publicação, o Liverpool ficou surpreso com uma reportagem vinda da Alemanha de que Ngumoha já teria conversado, entre outros, com o técnico do Bayern, Vincent Kompany, e já estaria acertado com o Bayern sobre os detalhes financeiros de uma transferência.

Para o lado esquerdo do ataque, os bávaros queriam inicialmente contratar Anthony Gordon, do Newcastle United, como alternativa para Luis Diaz, mas o inglês decidiu se transferir para o Barcelona por 70 milhões de euros. Depois disso, de acordo com uma reportagem da Sky, o Bayern procurou Ngumoha e chegou rapidamente a um acordo com o jovem. No entanto, não houve uma consulta oficial ao Liverpool, já que os Reds deixaram claro rapidamente que uma transferência estava fora de questão para eles. Assim, o negócio fracassou.

Ngumoha estaria insatisfeito com seus minutos em campo sob o comando do técnico Arne Slot na temporada passada, informou a Sky ao explicar por que uma mudança chegou a ser cogitada por ele. "Foi uma história bizarra, porque nenhum jogador de 17 anos ou menos atuou mais minutos no time principal na última temporada da Premier League do que ele", afirmou o The Athletic em uma retrospectiva da janela de transferências do Liverpool.

Quais números Rio Ngumoha registrou recentemente pelo Liverpool?

"Se Ngumoha se sentiu minimamente desconfortável com seu papel no Liverpool ou frustrado, isso não foi comunicado ao clube", escreveu o portal. Ngumoha, que agora tem 18 anos, é considerado de longe o maior talento da base dos Reds. Na temporada passada, ele entrou em campo 19 vezes na Premier League e quatro vezes na Champions League. Ao longo da última temporada, ele somou 952 minutos no time principal em todas as competições, com dois gols e uma assistência.