Hirving Lozano encontra novo clube após situação muito dolorosa no San Diego FC

Hirving Lozano defenderá o Los Angeles Galaxy no próximo semestre. O atacante de 31 anos será emprestado pelo San Diego FC até o fim deste ano-calendário. Depois disso, o LA Galaxy terá a opção de contratá-lo em definitivo.

“Hirving é um jogador que já tentamos contratar há três anos, então isso parece uma espécie de círculo que se fecha”, disse Will Kuntz, diretor-geral do LA Galaxy.

“Ele tem um excelente histórico em clubes que brigaram pelo título em várias competições, incluindo em sua temporada de estreia na MLS. Quando analisamos as possibilidades de reforçar nosso elenco para a reta final da temporada, ficou claro que Hirving era o jogador certo para a situação em que nos encontramos como clube.”

“Temos um grupo talentoso, um vestiário forte e um objetivo claro em mente nestes últimos 15 jogos da temporada. Por isso, estamos extremamente felizes que Hirving e sua família se juntem ao Galaxy.”

No início de 2025, Lozano trocou o PSV pelo San Diego, mas sua passagem pelo clube americano não ocorreu como ambas as partes esperavam. O mexicano entrou em conflito com seu treinador e, também por isso, parecia haver uma espécie de ‘sequestro’: ele não entra em campo desde 30 de novembro.

Por isso, Lozano também não foi incluído na convocação do México para a Copa do Mundo neste verão. Agora, portanto, foi encontrada uma solução para sua situação sem perspectivas.

O LA Galaxy, onde também Marco Reus tem contrato, ocupa atualmente a 12ª posição na Conferência Oeste da MLS. O San Diego tem um ponto a menos e está em 13º.