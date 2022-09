Hino da Inglaterra na Copa do Mundo terá "God Save the Queen" ou "the King" após morte da Rainha?

Com a morte da rainha Elizabeth II, o hino do Reino Unido sofrerá alterações

Com a morte da Rainha Elizabeth II neste dia 8 de setembro de 2022, chegou ao fim o reinado mais longo da história britânica. Desde 1953 no trono, a Rainha será substituída pelo seu filho primogênito, o príncipe Charles, de 73 anos.

Com a mudança no trono britânico, o hino do Reino Unido é uma questão a ser debatida, já que seu título e seu texto são ajustados de diferentes maneiras, no masculino e no feminino, conforme reina um rei ou uma rainha.

Adotado a partir de 28 de setembro de 1744 (primeiro como hino da Monarquia e depois do Reino Unido), é também o mais usado no mundo, pois também foi, ou ainda é, o hino de algumas nações da Commonwealth que reconhecem a monarca do Reino Unido como chefe de Estado, bem como de todos os Territórios ultramarinos britânicos.

Quando o monarca reinante é um homem, o hino se torna God Save the King (Deus Salve o Rei), enquanto quando o monarca reinante é uma mulher, o hino God Save the Queen (Deus Salve a Rainha).

Título, texto e pronomes são então substituídos em cada ocasião com base no sexo do monarca reinante.

Ao longo do reinado da Rainha Elizabeth II (ela foi coroada em 2 de junho de 1953, sendo o reinado mais longo da história britânica), o hino do Reino Unido foi obviamente God Save the Queen, mas com sua morte no dia 8 de setembro de 2022, inevitavelmente o hino deverá ser "God Save the King".

Porém, não há uma garantia se o hino da Inglaterra na Copa do Mundo de 2022 será "God Save the King" ou "God Save the Queen", já que, apesar de a sucessão no trono ser imediata, a coroação oficial de Charles não tem data marcada, e pode não acontecer antes da competição.

A única Copa do Mundo em que ouviu-se o hino "God Save the King" para a seleção inglesa, foi na edição de 1950, realizada no Brasil, e que marcava a estreia da Inglaterra na competição, quando o Rei George VI ocupava o trono.

Apesar de ser o hino do Reino Unido, e não apenas da Inglaterra, seleções como Escócia e País de Gales usam hinos diferentes no futebol.

A última vez com "God Save the King"

Em novembro de 1951, 'God Save The King' ressoou para a Inglaterra, antes da partida contra a Áustria: o jogo terminou em 2 x 2, no dia 28 daquele mês. Porém, ninguém pensou que o amistosopoderia ser histórico. George VI, no entanto, morreu em fevereiro do ano seguinte, levando as várias nações a adotar 'God Save The Queen' a partir de 1952.