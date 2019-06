Higuita careca? Aposta patrocinada do ex-goleiro vira piada após queda da Colômbia

O histórico defensor colombiano causou movimentação nas redes sociais por conta de seu cabelo, e agora a torcida quer ver o resultado

Antes do início da , o ex-goleiro Rene Higuita (sim, aquele da defesa do escorpião!), publicou em sua conta no Twitter que iria mudar o seu corte de cabelo caso a não fosse campeã do torneio.

Entretanto, na última sexta-feira (28), a equipe foi eliminada da competição pelo na partida pelas quartas de final, por cobranças de pênaltis. Agora, os fãs e usuários da rede social estão fazendo uma "campanha" para o ex-seleção cumprir sua promessa, dando dicas de cortes hilários (incluindo o de Ronaldo Fenômeno em 2002).

Apesar de inusitada, toda a movimentação da "aposta" do goleiro foi, na verdade, uma ação patrocinada pelo site de apostas WPlay.

O cabelo de Higuita é uma marca registrada. O cabelo comprido e encaracolado nunca foi modificado desde que o ex-atleta surgiu pela seleção. Ele defendeu a Colômbia na Copa América nos anos de 1987, 1989, 1991, 1995 e 1999.

Veja os tweets de Higuita e a reação dos fãs!

Y tu? Que apostarías por la tricolor? https://t.co/qm9DsTgTjp — Rene Higuita (@higuitarene) June 13, 2019

Abro hilo para que me manden opciones de cortes de cabello..... 💇‍♂️ yo veré pues @WplayColombia — Rene Higuita (@higuitarene) June 29, 2019

Hahahahaha la cara de Higuita pic.twitter.com/wK1jtHC5gE — Luis Gonzalez (@LuisGz1993) June 29, 2019

💇🏽‍♂️ muy pendientes ! Las apuestas se cumplen @WplayColombia https://t.co/AXN8OeTIvI — Rene Higuita (@higuitarene) June 29, 2019