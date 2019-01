"Higuaín pode fazer a diferença no Chelsea", diz compatriota do atacante

A chegada de Higuaín ao Chelsea ocorre no momento em que Álvaro Morata deixará o clube para se juntar ao Atlético de Madrid

Após estrear com o Chelsea, Gonzalo Higuaín foi citado por Willy Caballero como o jogador capaz de fazer a diferença no Chelsea. Em entrevista exclusiva à Goal, o goleiro ressaltou que o argentino poderá causar impacto positivo no elenco dos Blues, mas acredita que seus companheiros de equipe precisam aprender e compreender os movimentos de seu compatriota.

"Ele começou a treinar bem nos últimos dias e acho que nossos companheiros de equipe precisam conhecê-lo um pouco mais. Com certeza, Sarri e sua equipe o conhecem muito bem”, disse.

"Eu também o conheço muito bem, mas o resto da equipe precisa de mais tempo para isso. Nós vamos encontrar grandes atuações com ele em nosso time no futuro. Ele pode fazer tudo. Não importa o que ele fez no passado com outras equipes, ele pode ajudar Willian, Giroud, Hazard e quem jogar ao seu lado. Ele joga com um ótimo nível de performance”.

"É muito fácil dizer que sua chegada nos ajudará a ganhar títulos, mas temos que ver se ele e o resto dos caras de qualidade no ataque, pode fazer acontecer. É fácil dizer que Higuaín vai nos ajudar, mas temos que ir passo a passo. Ele está feliz por estar aqui e com isso somos capazes de ganhar muito”, comentou.

Caballero aproveitou o bate-papo com a Goal para revelar como contribuiu para a ida de Higuaín ao Stamford Bridge: "Estamos em contato há muito tempo. Eu dei a ele todo o tempo que um amigo pode dar para outro. Além disso, como companheiros de equipe, conversamos sobre a Premier League, esta cidade, o clube, sobre tudo”.



(Foto: Getty Images)

O arqueiro ainda destacou o primeiro dia do Hermano com o elenco do Chelsea: “O primeiro dia é sempre um pouco estressante para um jogador e foi para ele. Mas é divertido para mim porque eu estou mais de um ano no clube e estou vendo ele como o novovato no vestiário. Foi divertido vê-lo novamente e estar no mesmo time novamente, depois de alguns minutos isso se torna natural”.

Junto a David Luiz, Gary Cahill e Olivier Giroud, Caballero é um dos jogadores cujo contrato expira no final desta temporada. Mas ainda assim, Caballero disse estar feliz com a vida no clube inglês: "No final, vamos ver o que acontece. Eu sou um atleta livre em junho, mas não tenho problema nenhum. Eu já experimentei isso antes, então estou muito calmo com isso”.

"Estou muito feliz aqui. Estou fazendo o meu trabalho quando tenho a oportunidade. Estou tentando fazer bem, tentando trabalhar muito, porque agora eu tenho a minha chance. Como um goleiro, você tem que estar pronto para toda a temporada”, finalizou.