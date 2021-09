Higuaín, 'injustiçado' no Real Madrid? "Eu fazia gols, e trouxeram Benzema e Kaká"

Argentino lembra com frustração a sua passagem pelo clube espanhol e é só elogios a francês

Atacante do Inter Miami, da MLS, Gonzalo Higuaín relembrou os seus momentos com a camisa do Real Madrid - clube que defendeu entre 2007 e 2013.

O argentino, que marcou 121 gols pelos Merengues durante o seu período no Santiago Bernabéu, não escondeu a frustração quando comentou o fato de ter a concorrência de Benzema, Kaká e Cristiano Ronaldo no elenco.

"No ano em que Cristiano Ronaldo chegou, ele marcou 27 gols e eu fiz 26. Na janela de transferências seguinte, trouxeram Kaká e Benzema. Foi quando eu disse: quantos gols terei que fazer?".

No entanto, Higuaín foi só elogios ao francês, que continua sendo o camisa 9 Merengue.

"Com o Benzema foi uma competição muito saudável, mas tínhamos que dar o nosso melhor", comentou.

"Karim apareceu e trouxe a melhor versão de mim e eu trouxe a melhor versão dele. Ele é um tremendo número nove", completou.

Pelo Real Madrid, Higuain foi três vezes campeão da La Liga (2006/7, 2007/08 e 2011/12), campeão da Taça da Espanha (2010/11) e duas vezes vencedor da Supertaça da Espanha (2008/09 e 2012/13).