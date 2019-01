Higuain fica no banco de reservas na final da Supercopa da Itália

Oficialmente, Milan diz que argentino está com febre, mas fato aumentam os rumores de uma possível transferência para o Chelsea

O Milan confirmou a escalação para a grande decisão da Supercopa da Itália e, como já era esperado, Gonzalo Higuaín iniciará o duelo no banco de reservas.

Oficialmente, o Milan informou que o jogador "está com febre" e, por isso, mais cedo ele não marcou presença com o restante do elenco na foto com o príncipe da Arábia Saudita, país que recebe a decisão nesta quarta-feira (16), às 15h30 (de Brasília), contra a Juventus.

Fato é que a ausência do jogador no time titular aumenta as especulações em torno de uma possível transferência de Higuain para o Chelsea.

O Milan está confirmado para a decisão com: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu.