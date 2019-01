Higuain é o único desfalque em foto de visita oficial do Milan ao Príncipe da Arábia Saudita

Milan e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (16), na final da Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, com uma polêmica e indefinição por parte dos Rossoneros: Gonzalo Higuaín.

Alvo do Chelsea, o jogador não apareceu ao lado de seus companheiros em uma foto postada pelo clube nas redes sociais. No entanto, apesar dos rumores que aumentaram significativamente após o fato, o técnico do Milan, Gattuso justificou a falta.

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR