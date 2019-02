Higuaín e a reunião com Sarri no Chelsea: "sabe tirar o melhor de mim"

Comandado por Sarri pela segunda vez na carreira, Higuaín elogia o treinador dos Blues

Gonzalo Higuaín é só elogios ao técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, desde de sua chegada aos Blues. Após a vitória por 5 a 0, contra o Huddersfield, no último sábado (02), o argentino destacou a importância do treinador italiano em suas atuações em campo.

Vale ressaltar que durante a goleada, Higuaín marcou dois gols e recebeu elogios por parte dos torcedores. Comandado por Sarri em 2015-16, no Napoli, o atacante teve a melhor fase da carreira profissional, ao todo foram 36 gols feitos naquela temporada.

Ao sair de campo o recém-chegado ao Chelsea demonstrou o entusiasmado por ter novamente Sarri como treinador: "Sarri é o técnico que tira o melhor de mim como jogador. Ele é alguém que sabe trabalhar comigo, particularmente no lado emocional também. A temporada 2015-16 foi maravilhosa na qual eu quebrei o recorde de gol, que é muito importante na Itália”, disse.

“Foi um ano fantástico para mim e para o Maurizio, um período que compartilhamos juntos pensamentos, foi por um curto período de tempo. Estou feliz por estar trabalhando com ele novamente em um grande clube, que tem muita história e companheiros de equipe maravilhosos. Eu quero voltar a esse nível”, relembrou.



(Foto: Getty Images)

Higuaín ainda respondeu sobre as diferenças entre as ligas europeias. Nunca tendo jogado na Inglaterra antes, o atleta acredita que terá “tranquilidade” para retornar ao alto nível de antes.

Mais artigos abaixo

"Os defensores aqui entram na disputa com mais força, especialmente, quando você recebe a bola nos pés. Isso é uma grande diferença, mas tenho uma boa impressão do futebol inglês. Só vai melhorar para mim. Quando eu estava crescendo, assisti a todas as diferentes ligas, mas ultimamente você vê muito mais da Premier League, então eu sabia disso antes de vir para cá”, comentou.

Por fim, Higuaín elogiou o Campeonato Inglês e enfatizou a atmosfera por parte dos torcedores ingleses. "Eu acho que é uma liga muito fascinante, especialmente o modo como eles jogam aqui na Inglaterra, com muito dinamismo, é realmente ótimo. Os estádios estão cheios e a atmosfera é excelente. Você não precisa se preocupar com muitas coisas e isso é importante para os jogadores, pois permite que você viva a vida como uma pessoa comum”.

Higuaín volta à ação com o Chelsea no próximo domingo (10), para disputar o clássico contra o Manchester City, pela 26ª rodada do campeão inglês.