Higuaín aceita proposta do Chelsea e fica perto do adeus ao Milan, diz jornal

Gonzalo 'Pipita' Higuaín não deve permanecer muito tempo no Milan. Isso porque, de acordo com o jornal Marca e com o UOL Esporte, o centroavante argentino aceitou uma proposta do Chelsea e devem ser anunciado no Stamford Bridge em breve.

Os Blues devem fazer todo o acordo diretamente com a Juventus, clube que detem os direitos do atleta. O time inglês deve pagar a multa rescisória que consta em 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) para tirar o argentino da Itália.

Higuaín pertence à Juventus e está emprestado à equipe milanista até o fim dessa temporada, mas a má fase do artilheiro tem deixado grandes desconfianças tanto na diretoria quanto na torcida do Milan.

A fase do Chelsea não é boa também. Os dois centroavantes têm rendido muito pouco nessa temporada. Tanto é verdade que Álvaro Morata deve deixar o clube e se juntar ao Sevilla. Já Giroud deve continuar como segunda opção para ser reserva de Higuaín, caso o negócio se concretize.

Um dos pontos mais interessantes para o atcante de 31 anos é a reunião com o técnico Maurizio Sarri. Os dois trabalharam juntos no Napoli na temporada 2015/16, que foi uma das melhores campanhas da carreira do 'Pipita', quando marcou 36 gols em 35 jogos pela Serie A.