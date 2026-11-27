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Hertha BSC x Karlsruher SC: horário do jogo

2. Bundesliga - Rodada 13 28 de nov. de 2026 - 07:00 Olympiastadion

O Hertha BSC recebe o Karlsruher SC no Estádio Olímpico de Berlim pela segunda divisão alemã. O líder enfrenta um adversário da metade inferior da tabela.

O time de Berlim chega confiante. Na partida mais recente, a equipe comandada por Stefan Leitl venceu o Energie Cottbus fora de casa por 4 a 0 e chegou a cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais.

O zagueiro Linus Gechter tem papel fundamental. O jogador de 22 anos disputou todos os minutos das partidas oficiais até agora e desperta o interesse do Borussia Dortmund. Leitl não quer saber disso e afirmou que lutará para manter o atleta formado no clube.

O Karlsruher SC chega a Berlim com sentimentos mistos. O jogo mais recente, fora de casa contra o Osnabrück, terminou em 0 a 0. Antes, a equipe havia perdido em Bochum.

Maximilian Senft também tem uma questão no elenco a resolver. O jogador de ataque Louey Ben Farhat, contratado pelo Freiburg no verão e emprestado de volta ao KSC, teve apenas um papel secundário até aqui nesta temporada.

Os objetivos estão claros: o Hertha quer defender sua vantagem na liderança, enquanto o Karlsruhe precisa de pontos na luta contra o rebaixamento. Veja onde assistir ao jogo ao vivo.

Resumo da semana: o que aconteceu com Hertha BSC e Karlsruher SC?

O Hertha BSC venceu seus últimos cinco jogos oficiais, com 12 gols marcados e apenas um sofrido. Na partida mais recente, fez 4 a 0 no Energie Cottbus fora de casa. Antes, o time de Berlim venceu o Wolfsburg por 2 a 1 e o Kaiserslautern por 3 a 0 fora de casa. O Hertha não sofreu gols em quatro dessas partidas.

O Karlsruher SC soma uma vitória, um empate e três derrotas, com cinco gols marcados e 12 sofridos. Na partida mais recente, o KSC empatou em 0 a 0 com o Osnabrück. A derrota por 6 a 1 para o Magdeburg foi a mais pesada dessa sequência; em Heidenheim, venceu por 2 a 1.

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