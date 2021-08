Hertha Berlin faz oferta por ex-Palmeiras Arthur Cabral, mas Basel exige R$ 92 milhões

Artilheiro da UEFA Champions League com oito gols, atacante de 23 anos desperta interesse de alemães. Porém, clube suíço pede mais por sua liberação

O Hertha Berlin fez uma proposta pela contratação de Arthur Cabral, destaque do Basel e artilheiro da atual edição da UEFA Champions League com oito gols. O atacante é visto como potencial substituto de Matheus Cunha, negociado para o Atlético de Madrid no mercado da bola.

Os alemães apresentaram a oferta nessa quinta-feira (26) e tentam convencer os suíços a reduzir a pedida inicial de 15 milhões de euros (R$ 92,35 milhões) pela liberação do atleta de 23 anos. Ainda há uma distância considerável entre a solicitação e a proposta apresentada, mesmo que os números se

O desejo dos suíços é por causa da valorização de Arthur Cabral. Contratado por 4,4 milhões de euros (R$ 26,7 milhões à época), o atleta se destaca em sua passagem pela Suíça. Nesta temporada, ele já soma 15 gols e duas assistências em dez partidas disputadas.

Em 2019/2020, sua estreia na Europa, somou 18 gols e quatro assistências em 39 jogos. Na temporada seguinte, foram 36 compromissos, com 20 bolas na rede e três passes para os companheiros marcarem.

Arthur Cabral tem um salário considerado baixo para os padrões do futebol europeu. O atacante recebe R$ 2,1 milhões por ano em seu contrato com o Basel atualmente. O compromisso do atleta no clube se encerra em 30 de junho de 2023.

Outro interessado na contratação do centroavante é o Royal Antwerp, da Bélgica. O clube fez proposta pelo jogador nesta sexta-feira (27), mas não chegou aos 15 milhões de euros pretendidos pelo Basel, assim como os alemães do Hertha Berlin. A equipe disputa da UEFA Europa League e está no Grupo D, ao lado de Fenerbahçe, Frankfurt e Olympiacos.

Revelado pelas divisões de base do Ceará, Arthur Cabral foi negociado ao Palmeiras em 2019 e, após cinco jogos, já recebeu uma oferta para se transferir por empréstimo para a Europa. O atacante se mudou com os direitos fixados, e foi adquirido na sequência pelos suíços.