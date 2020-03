Herrera "reaparece" para animar torcedores do Botafogo. É o poder da reprise

Devido à reprise, torcida do clube relembra jogadores como Somália e Loco Abreu; entenda

Não, não se engane: Herrera não voltou a jogar pelo Botafogo. Nem poderia, já que o futebol brasileiro parou devido a pandemia do coronavírus Covid-19. No entanto, exatamente por causa da crise, torcedores estão relembrando com nostalgia um dos grandes momentos do clube nos últimos anos.

Sem campeonatos ao vivo para serem transmitidos, emissoras vem apostando em reprises de jogos do passado para entreter os telespectadores. Nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), quando a bola começou a rolar para x , final da Copa Rio de 2010, torcedores do se emocionaram.

Vindo de um ano conturbado onde o clube brigou para não cair, o Botafogo tinha um adversário complicado: o Flamengo, campeão brasileiro do ano anterior. Como a equipe de General Severiano tinha conquistado a , bastava uma vitória simples para que o Fogão fosse campeão carioca.

E a vitória veio em um jogo marcante, repleto de altos e baixos. Assim, ídolos como Jefferson, Herrera e Loco Abreu, além de outros atletas marcantes daquele período de tempo como Somália, Fábio Ferreira e o "talismã" Caio, marcaram o seu nome na história do Botafogo.

Com dois pênaltis a favor, o Botafogo contou com cobranças de Herrera, no meio, e Loco Abreu, de cavadinha, para marcar os dois gols na partida. O Flamengo descontou com Vágner Love, no final do primeiro tempo.

Perto do final da partida, o juiz Gutemberg de Paula Fonseca marcou um pênalti, sob protestos de Herrera, expulso por reclamação. No entanto, Jefferson espalmou o pênalti de Adriano para fora e o Botafogo se sagrou campeão carioca de 2010. Confira as reações da torcida do Fogão:

nunca vou superar a saudade que sinto do loco abreu e do herrera — nathalie ☁️ (@bfrnath) March 24, 2020

31 ‘/2T - Pênalti para o Flamengo. Herrera quase JANTA o árbitro e acaba expulso. — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) March 24, 2020

O ataque tá formado do time do Botafogo...

Na direita o HERRERA

Na esquerda o EL LOCO

E o Caio é o talismã

Quando entra é cruel

Tão dizendo por aí é que é filho do PAPAI JOEL

Esse ataque é boladão

Eu não vou falar de novo...

Se não sabe o nome deles

Herrera Caio El Loco 🎵🎶 — Botafogo - LANCE! (de 🏠) (@lance_botafogo) March 24, 2020

O que Germán Herrera jogou nesta final não está escrito. Crescia em jogos importantes com a camisa do Botafogo de uma forma que não dá pra explicar. — Sergio Santana (@sergiostn_) March 24, 2020

Além de Herrera, Loco Abreu e Somália (por tudo que já aconteceu com o jogador) foram outros nomes que viralizaram. Principalmente, o pênalti de cavadinha batido pelo uruguaio, hoje um lance muito famoso da história do clube. Confira:

Recordar é viver! Loco Abreu acabou com você! pic.twitter.com/SEt9hEPKDr — Daniel Souza (@Danielsouzabfr) March 24, 2020

Acho que esse tal de Loco Abreu vai deitar! https://t.co/ILkQuBJQ6S — Pedro Certezas (@pedrocertezas) March 24, 2020

Fahel e Somália. Que saudade de jogadores que não tinham nojinho de marcarem firme. Hoje é essa moleza que não marca ninguém. — Rodrigo (@RodFerreiraBFR) March 24, 2020

SOMALIA É SEQUESTRADO Y JOGA — Nathália (@nathbfr) March 24, 2020

Se o Botafogo hoje vive momentos conturbados de sua gloriosa histórica, temos sempre que lembrar: o clube carioca é um dos mais tradicionais do país, com várias conquistas marcantes e uma torcida apaixonada.