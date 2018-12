Herói na vitória do Atlético, Griezmann diz que ainda pode melhorar: “falta velocidade”

O jogador francês fez dois gols no difícil duelo contra o Valladolid, e ajudou a equipe de Madri a encostar no líder Barcelona

O Atlético de Madrid conseguiu uma vitória importantíssima neste sábado (15), ao bater o Valladolid por 3 a 2 fora de casa (algo raro nesta atual temporada). Herói do jogo, com dois gols marcados, Antoine Griezmann falou sobre a comemoração após ter garantido o triunfo colchonero e fez uma autocrítica, deixando claro que ainda não está em suas melhores condições.

“Eu ainda posso melhorar, não estou em meu melhor nível. Foi um ano muito longo e às vezes me falta velocidade”, afirmou ao BeIN Sport. O camisa 7 teve pouco descanso entre o final da Copa do Mundo, conquistado pela França, até o início da atual temporada.

O duelo contra o Valladolid, no entanto, não foi nada fácil. Kalinic abriu a contagem para o Atleti e, de pênalti, Griezmann ampliou de pênalti ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Calero diminuiu e Saúl Ñiguez, contra, deixou tudo igual para o time que tem como dono Ronaldo Fenômeno.

“Nós deixamos eles cruzarem e sofremos. O Simeone havia nos advertido sobre isso no intervalo”, analisou Griezmann, que também comentou sobre a sua comemoração após ter recolocado o Atleti na frente: “É o futebol, alegria. Eles podem ter ficado com raiva, mas o futebol é alegria”.

Com o resultado, o Atlético de Madrid voltou a encostar no Barcelona no duelo pelo título: tem os mesmos 31 pontos dos catalães (que enfrentam o Levante neste domingo), mas perde nos critérios de desempate. Em sua entrevista coletiva, o técnico colchonero Diego Simeone também não escondeu a felicidade pelo resultado fora de casa.

“Estou muito feliz. Nós precisávamos ganhar fora, estávamos sofrendo com lesões que nos impediam de rodar (o elenco), os jogadores fazem um esforço enorme e agora recuperamos gente nesta parada (referindo-se à última data FIFA de seleções). A explicação é que o rival joga muito bem e é duro em sua casa, encontrou dois gols em bolas paradas, mas outra vez a nossa equipe reagiu e viramos um jogo difícil”.

O Atlético de Madrid volta a campo no próximo sábado (22), onde enfrentará o Espanyol, pela 17ª rodada da Liga Espanhola.