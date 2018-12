Herói em título, Pablo fala sobre o futuro e declara amor ao Atlético-PR

O atacante fez gol no tempo regulamentar, que terminou em 1 a 1 antes do título nos pênaltis

Autor de gol na finalíssima da Sul-Americana, que terminou com título inédito do Atlético-PR, o atacante Pablo foi um dos maiores destaques na conquista do Furacão.

Valorizado e na mira de outros clubes, como o Flamengo, o jogador comemorou o momento e manteve o futuro em dúvida, apesar da festa.

“Tenho contrato até 2021. Eu sei o que represento hoje pro clube, vamos sentar pra conversar, mas só posso dizer que eu amo este clube”, afirmou para a SporTV.

O MOMENTO QUE A GENTE SONHOU POR TANTO TEMPO!

O MOMENTO QUE A GENTE SONHOU POR TANTO TEMPO!

TÁ AÍ! TÁ NA HISTÓRIA!!!

“Estamos na história do clube, isso que representa. Estive num jogo contra o River Plate, em 2006 na Arena, fiquei emocionado. Estou vendo isso hoje mais uma vez, é de arrepiar”.

“Agradeço a Deus, meu pai passou por um momento difícil ano passado e hoje está aqui, vendo eu ser campeão. Minha esposa, minha família, meus amigos, vou comemorar esse título com todos eles”.