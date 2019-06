Herói do Liverpool na Champions, Origi aguarda oferta para continuar no clube

Belga está com a seleção na fase classificatória da Euro 2020, mas revelou otimismo com permanência nos Reds

Decisivo na caminhada rumo ao título da , o atacante Divock Origi confirma que tratará do seu futuro no nos próximos dias.

"Nas próximas semanas temos que sentar e conversar sobre o futuro, mas estou focado em jogar essas últimas partidas pela . Espero tratar disso com a diretoria e meus empresários logo e torço para que tudo termine bem", revelou o jogador, que está com a seleção belga.

Mesmo concentrado nos compromissos válidos pela fase classificatória da , Origi confirmou que a ambição dos Reds para a próxima temporada se manterá grande.

"Temos que aproveitar o que fizemos nesse ano, mas conquistar esse título (Premier League) seria um passo a mais para o clube", admitiu.

Origi foi responsável direto para a conquista da Champions. Foram dele dois dos quatro tentos da partida de votla contra o , na semifinal e o segundo da decisão diante do . Apesar disso, o camisa 27 conviveu com a reserva durante boa parte do ano.