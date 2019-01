Herói do Flamengo, Bruno Henrique vibra por sua estreia

O atacante fez os dois gols na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Botafogo

Em pouco mais de 45 minutos Bruno Henrique igualou os dois gols que havia feito em 2018. A nova contratação do Flamengo saiu do banco de reservas para decidir o clássico contra o Botafogo, neste sábado (26), pela terceira rodada da Taça Guanabara. Quando entrou, o Rubro-Negro perdia por 1 a 0 e seus dois gols garantiram mais um triunfo do Fla.

Após a partida, realizada no estádio Nilton Santos, o atacante não escondeu a felicidade e disse que vai guardar este momento para o resto de sua vida.

"Quando o convite foi feito pelo Flamengo eu fiquei muito feliz”, disse em entrevista para o Premiere FC. “É o Mengão, não tem como. Estrear, fazer dois gols... vai ficar marcado pelo resto da minha vida. Fico feliz pela primeira impressão que eu deixei”.