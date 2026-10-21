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Olise KompanyGetty Images
Jonas Rütten
Traduzido por

Herói do clássico substitui Michael Olise: Vincent Kompany promove estreia empolgante entre os relacionados do Bayern de Munique contra o Arsenal

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
M. Olise
T. Binder
V. Kompany

Tim Binder estará pela primeira vez no elenco profissional do Bayern de Munique na noite de quarta-feira. A informação é da Sky.

O jogador de 19 anos entra na lista de relacionados do Bayern de Munique no lugar de Michael Olise para o grande jogo da Liga dos Campeões contra o Arsenal.

Na semana anterior, Olise havia recebido um cartão vermelho desnecessário após levar dois amarelos contra o Viking Stavanger e, com isso, prejudicado o Bayern. Com o Bayern em desvantagem numérica, o azarão norueguês ainda chegou ao empate por 3 a 3 nos minutos finais.

Binder, por sua vez, brilhou no último fim de semana como herói do clássico. Na partida da Regionalliga entre o time B do Bayern e o 1860 Munique, ele deu a assistência para Anton Heinz abrir o placar e marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0.

Depois, provocou a irritação da torcida ao comemorar de forma provocativa diante do setor dos torcedores do 1860, mandante da partida, no Grünwalder Stadion. A joia do Bayern correu até os torcedores do 1860, levou ostensivamente a mão ao ouvido esquerdo e, em seguida, deslizou de joelhos em direção à bandeirinha de escanteio.

Tim Binder já tem contrato profissional com o Bayern de Munique?

Binder é considerado um dos grandes talentos das categorias de base do maior campeão alemão. O jovem chegou em 2019, vindo das categorias de base do Augsburg, rival do Bayern na Bundesliga. Ele pode atuar pelos dois lados do ataque e atualmente integra a seleção sub-19 da Alemanha.

Há algumas semanas, ele assinou um contrato profissional válido até 2030. Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern, disse na ocasião: "Tim tem muito potencial, é rápido, bom no drible e tem um ótimo caráter. Recentemente, ele mostrou seu talento, entre outras ocasiões, na pré-temporada com os profissionais. Tim é um exemplo perfeito das excelentes oportunidades de desenvolvimento no nosso campus. Ele chegou ao clube ainda jovem e evoluiu continuamente nas equipes de base. Estamos muito felizes por seguir esse caminho com ele no Bayern de Munique."

Tim BinderImago


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