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Angel Perez contou como o Alaves viveu o lance decisivo envolvendo Jude Bellingham na surpreendente vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no sábado, no Santiago Bernabeu. O árbitro Cesar Soto Grado inicialmente marcou pênalti a favor de Bellingham, mas voltou atrás após consultar o monitor.

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Polêmica com o VAR e expulsão de Bellingham

O Madrid sofreu uma derrota tumultuada em casa para o Alaves na noite de sábado, em uma partida marcada por uma intervenção decisiva do VAR e pela expulsão de Bellingham nos minutos finais. O meio-campista achou que havia conseguido um pênalti para o Madrid perto do fim, mas o árbitro Cesar Soto Grado voltou atrás após consultar o monitor à beira do campo. A frustração com a reversão da decisão foi demais para Bellingham, que acabou expulso ao receber o segundo cartão amarelo, deixando os donos da casa com dez jogadores enquanto buscavam desesperadamente o empate.

Perez explicou que os jogadores do Alaves tinham certeza de que a decisão inicial estava errada porque puderam ver o replay imediatamente nos telões do estádio. Ao descrever a tensão daquele momento, o ala explicou por que eles protestaram. "No fim das contas, temos um telão onde dá para ver o lance rapidamente e pedimos a revisão porque tínhamos que pedir", contou à Movistar Plus, segundo o Sport.

Uma noite histórica para os visitantes

Perez foi o protagonista na capital espanhola ao finalizar com tranquilidade para ampliar a vantagem do Alaves no segundo tempo. Após receber um passe em profundidade de Mariano Diaz, o defensor pelo lado direito mostrou grande frieza para driblar Thibaut Courtois e mandar a bola para o gol, garantindo um resultado que encerrou a sequência de dez vitórias do Madrid. Foi um momento de pura emoção para o jogador, que teve dificuldade para encontrar palavras para descrever o feito logo após o apito final.

"Esta é uma daquelas noites que vou contar aos meus filhos, se Deus quiser. As palavras nem saem. Estou arrepiado. Isso tem um valor incalculável. Fizemos história com o Alaves. Merecemos", disse o autor do gol.

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Comprometimento de todo o elenco

Apesar de seu papel decisivo, Perez fez questão de dividir os méritos com todo o elenco. Os visitantes precisaram suportar a forte pressão do time de Carlo Ancelotti, e foi necessário um esforço incansável de todos os jogadores de branco e azul para segurar o resultado. O jogador do Alaves não quis ficar com os méritos individuais e preferiu elogiar o espírito coletivo que permitiu ao time superar, em seus domínios, um dos ataques mais fortes do mundo.

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"O time se destacou. Se hoje não estivéssemos todos lá, tanto os onze que começaram quanto todos os que estavam no banco, não teríamos conseguido", afirmou.

Sem se deixar levar pela euforia

Apesar da importância da vitória, o técnico Quique Sanchez Flores fez questão de manter os jogadores com os pés no chão antes dos próximos jogos contra o Gimnastica de Torrelavega e o Espanyol. Ele destacou a importância do goleiro Antonio Sivera e do gol marcado cedo por Toni Martinez como fatores fundamentais para o sucesso, além de alertar para os riscos do excesso de confiança após um resultado como esse.

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"Que a euforia não dure muito. A personalidade, o entusiasmo e a vontade, sim, mas a euforia, não. A euforia não vai nos trazer nada. Vamos aproveitar por alguns dias", concluiu o treinador.