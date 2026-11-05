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Tolu MichelImago
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Herói do Ajax, Tolu Arokodare explica “momento engraçado” com Míchel: “Não entendi o que ele disse”

Midtjylland x Ajax
Midtjylland
Ajax
Conference League
T. Arokodare

Tolu Arokodare foi mais uma vez decisivo para o Ajax nesta quinta-feira. O nigeriano marcou os dois primeiros gols do time de Amsterdã contra o FC Midtjylland, na vitória por 1 a 6 pela Conference League. Após a partida, ele expressou sua satisfação.

Tolu colocou o Ajax em vantagem no primeiro tempo com uma cabeçada certeira após um escanteio. Depois do intervalo, voltou a marcar: recebeu passe de Abdellah Ouazane e finalizou de voleio com a perna direita para fazer 1 a 2. A partir daí, os gols não pararam de sair.

"Estou satisfeito", disse Tolu após a partida à câmera da Ziggo Sport. "Todo o time está feliz, os torcedores do Ajax estão felizes. Estamos felizes por vencer dessa maneira. Foi uma vitória muito tranquila."

"É uma grande vitória para levarmos para a próxima partida. O próximo jogo não será fácil", afirmou, referindo-se ao confronto fora de casa contra o FC Twente, no domingo. "Estamos felizes com este resultado. Mostramos a mentalidade certa para a próxima partida."

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"Sempre tento marcar. Recebi bons passes dos meus companheiros. Estou feliz por ter conseguido marcar, por termos feito seis gols e por vários jogadores terem registrado gols e assistências. Vitórias como esta são boas para o time."

A repórter Noa Vahle perguntou então a Tolu sobre "um momento engraçado" no primeiro tempo. O atacante precisou ir até a lateral do campo, onde ele e o técnico Michel Sánchez tentaram se entender por meio de gestos enérgicos.

"Ele tentava me dizer para não me preocupar tanto com o defensor e correr mais para os espaços. De longe, não entendi o que ele queria dizer, então tive de me aproximar para pedir que explicasse melhor. E ele explicou, então é isso", concluiu Tolu.

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