Ao mesmo tempo, o gol de Haaland foi o único na partida em casa do Manchester City contra o Coventry City, promovido à Premier League. Assim, os Cityzens comemoraram a terceira vitória no terceiro jogo da liga na temporada e assumiram inicialmente a liderança da tabela.

Haaland marcou aos 26 minutos após assistência de Antoine Semenyo. Foi seu terceiro gol na temporada.

No City, duas contratações caras fizeram sua estreia: Iliman Ndiaye (70 milhões de euros, vindo do Everton) e o vice-campeão mundial Enzo Fernandez, contratado por 145 milhões de euros junto ao Chelsea na reta final da janela de transferências.

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Coventry segue sem marcar: Lampard lamenta derrota

Fernandez se encaixou sem problemas no meio-campo do sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, e participou da jogada do gol da vitória, antes de Semenyo encontrar a cabeça de Haaland com um cruzamento para a segunda trave.

Apesar da clara superioridade em campo e de mais finalizações, a vitória do City esteve longe de ser soberana. O Coventry desperdiçou várias boas chances e certamente teria merecido seu primeiro gol na temporada.

"Não acho que tenhamos merecido perder o jogo. Eles tiveram muita posse de bola, o que também esperávamos, mas fomos muito bem organizados", disse o técnico visitante Frank Lampard. "Eles não tiveram muitas grandes chances, e nós mesmos tivemos três grandes. Sinto pelos garotos por não termos conseguido levar um ponto."