Herói da vitória, De Gea exalta Solskjaer: "Trouxe alegria, esse é o Manchester United de verdade"

Treinador interino igualou recorde histórico dos Red Devils após triunfo em jogo no qual goleiro teve atuação espetacular

De Gea teve uma atuação simplesmente espetacular na vitória do Manchester United por 1 a 0 sobre o Tottenham, neste domingo (13), pela Premier League.

Com uma coletânea de milagres e defesas excepcionais, o espanhol fez 11 intervenções ao longo da partida, garantindo o triunfo dos Red Devils.

Triunfo este que foi o sexto seguido do time de Old Trafford e fez Solskjaer igualar o lendário Matt Busby como o treinador que teve o melhor início no comando do clube em toda a história, vencendo suas seis primeiras partidas.

A diferença do United com Solskjaer em relação ao time de Mourinho é nítida. Não à toa, a equipe de Manchester está no sexto lugar da Premier League, empatada em pontos com o quinto Arsenal e apenas seis atrás do quarto Chelsea, já sonhando com uma vaga na próxima Champions League.

Como não poderia ser diferente, De Gea foi só elogios para o treinador. "O técnico trouxe alegria ao time. Os jogadores estão jogando bem e o time é muito forte agora. Nós sabemos como controlar os jogos, criar chances, é muito bom para nós. Esse é o verdadeiro Manchester United", disse o goleiro à Sky Sports.