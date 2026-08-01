É o que vários veículos de imprensa vêm noticiando de forma unânime. Segundo o Foot Mercato, o espanhol tomou durante as férias a decisão de deixar os catalães e se transferir para o atual campeão da Champions League. As negociações entre o estafe do jogador e os franceses já estariam em andamento. De acordo com o jornal esportivo espanhol Marca, não deverá haver grandes obstáculos nas conversas posteriores entre PSG e Barça, marcadas para a próxima semana.
O valor da transferência deve ultrapassar a marca de 50 milhões de euros. O Barça já trabalhava com esse montante antes da Copa do Mundo. As atuações de Ferran Torres no torneio na América do Norte e especialmente seu gol decisivo na final contra a Argentina dificilmente fizeram com que o jogador de ataque ficasse mais barato agora.
O PSG ainda pode negociar Bradley Barcola, que vem sendo ligado a vários outros clubes, entre eles o Liverpool. Caso Barcola saia, abriria espaço para Ferran Torres. No Barcelona, Ferran Torres teve um papel importante no ataque na temporada passada sob o comando do técnico Hansi Flick, já que em alguns momentos superou Robert Lewandowski como principal centroavante. Ao todo, foi titular em 23 partidas da liga e contribuiu com 16 gols para a conquista do segundo título consecutivo.
No total, Ferran Torres soma 65 gols e 23 assistências em 207 jogos pelos catalães, que o contrataram em 2022 por uma taxa de transferência no valor de 55 milhões de euros junto ao Manchester City. O jogador de 26 anos foi revelado pelo Valencia.