Hernanes: "Trocar Spalletti seria um erro. A Juventus perdeu a identidade, não se vence só pelo nome. Nico Paz é um Barolo, Modric é o melhor vinho da Serie A"

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Hernanes foi um dos grandes protagonistas da nossa Serie A e, diretamente do SFS 26, onde participou do evento com o Serie A Operazione Nostalgia, contou com exclusividade sua visão sobre a Juventus, clube que conheceu de perto. E deu um conselho sincero à diretoria: não trocar Spalletti.

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Você esperava uma Juventus tão irregular? Acha que a crise acabou? Ou espera uma troca de treinador com a saída de Spalletti?

"Não, não espero uma troca de treinador, porque seria mais um erro. É preciso aceitar, no futebol e na vida, que às vezes chega uma crise, chega um momento ruim, porque existem ciclos. Dá para ver que o time perdeu um pouco da identidade, perdeu os jogadores de ataque que fazem gols. Então, culpam o treinador, mas, se trocarem de novo, na minha opinião será outro erro."



Por onde você começaria?

"Agora, antes de tudo, é preciso construir a identidade do time, recuperá-la e, a partir daí, aos poucos, tornar-se competitivo. Só depois será possível pensar em vencer. Não é porque você é a Juventus e já tem uma camisa de peso que vai vencer de qualquer jeito..."

Você entende de vinhos, produz vinho, e no futebol dá para dizer que um meia ofensivo é como um bom vinho. Então, entrando na brincadeira, qual é o melhor vinho desta Serie A?

"Nico Paz está mostrando que é um belo vinho, um belo Barolo elegante, que está evoluindo, também na Champions, e vem se saindo muito bem neste ano. E ainda tem Modric, que é como aqueles vinhos que conseguem envelhecer bastante e, mesmo assim, manter sua estrutura, suas qualidades, sua identidade. Então, ele é o vinho por excelência desta Serie A."

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