Hernanes prova que torcida do São Paulo tem razão para se animar com a sua chegada

Profeta foi decisivo na vitória sobre o São Bento; quarta-feira (6) tem estreia na Libertadores, contra o Talleres, na Argentina

Principal reforço do São Paulo para a temporada, Hernanes não só começou seu primeiro jogo oficial como titular em sua terceira passagem pelo clube como também marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, no Pacaembu, ajudando a equipe a encerrar uma sequência de duas derrotas seguidas e fazer com que o clima volte a ficar mais tranquilo às vésperas da estreia na Libertadores.

No último domingo (3), o Profeta ficou em campo por 75 minutos. Começou tendo uma atuação tímida, mas, aos poucos, foi participando mais da criação, chamou a responsabilidade e fez um golaço, o único da partida.

Nesta quarta-feira (6), o São Paulo estreia na Copa Libertadores da América, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). Apesar do cansaço e de não estar 100%, Hernanes provou que já pode ser titular e ajudar e muito a equipe comandada por André Jardine.

“Estou bem cansado. Isso é uma mostra de que a condição física ainda não está 100%. Mas foi um bom teste, um bom treino, uma boa atividade e chegamos aí com uma condição razoável para poder aguentar, quem sabe, os 90 minutos na quarta-feira e contribuir de alguma forma”, afirmou.



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Hernanes iniciou a temporada com uma preparação especial para recuperar o equilíbrio muscular do jogador. É nítido que o camisa 15 ainda sente a falta de ritmo de jogo, mas sua qualidade faz toda a diferença.

Em poucos toques na bola, Hernanes é capaz de criar uma jogada ou abrir espaço para finalizar. É claro que, sozinho, o Profeta não conseguirá resolver as coisas. De qualquer forma, o jogador já mostrou que o torcedor pode ficar otimista de que com ele em campo as coisas podem ser melhores e fazer com que o time tenha uma temporada melhor em relação aos últimos anos.