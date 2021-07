Hernanes não treina no CT do São Paulo em meio à definição de saída

Jogador avalia com diretoria e comissão técnica que não faria sentido seguir no dia a dia até resolver situação, pois teria outro foco

Hernanes não treinou nesta semana no CT da Barra Funda, do São Paulo. Em meio às conversas encaminhadas para uma rescisão contratual amigável com o São Paulo, o jogador avaliou com diretoria e comissão técnica que não faria sentido seguir no dia a dia até resolver essa situação, pois teria outro foco.

Por iniciativa própria, Hernanes procurou o São Paulo para definir uma solução. Sem ser usado pelo técnico Hernán Crespo, o meia sabia que tinha um contrato de altos valores pelo pouco tempo usado em campo. Nesta temporada, ele só fez um jogo durante 90 minutos e participou de nove jogos, sendo sete como reserva e dois desde o início.

Na negociação para rescindir o contrato válido até dezembro, Hernanes vai abrir mão de dinheiro. O acordo vai fazer o São Paulo economizar parte do dinheiro que gastaria caso o vínculo fosse cumprido normalmente.

O meia entende que ainda tem condições de jogar futebol em bom nível e não pensa em parar de jogar agora. Há cerca de um mês, o Bahia fez uma sondagem interessado na contratação, mas considerou o salário acima da sua realidade financeira e parou na consulta. A sondagem só evoluiria para uma conversa caso houvesse uma redução grande nos valores.