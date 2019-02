Hernanes diz que São Paulo merecia sorte melhor, mas confia em reviravolta

Meio-campista do Tricolor ficou chateado com o resultado, mas mostrou acreditar na classificação

A noite desta quarta-feira (6) foi sofrida para o São Paulo. O Tricolor acabou derrotado por 2 a 0 pelo Talleres, na Argentina, no jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores, e agora terá a difícil tarefa de reverter a desvantagem no duelo de volta.

O meio-campista Hernanes, principal estrela do elenco, lamentou o resultado, mas também mostrou confiança na reviravolta em casa.

"Resultado que a gente não queria e não esperava. Nós fizemos bom primeiro tempo, merecíamos um resultado melhor, até sair ganhando no primeiro tempo. No segundo tempo eles encontraram dois bons chutes e fizeram 2 a 0, mas nada acabou. Tenho confiança que quarta que vem, em casa, temos totais condições de reverter o resultado", afirmou o jogador.

"É fazer um gol depois do outro, não é fazer três gols. A gente criou bastante chance, poderia ter feito algum gol, faltou pouco. Com a ajuda do torcedor, vamos conseguir fazer os gols que precisamos, vamos impor isso jogando em casa", disse o meio-campista, citando as chances desperdiçadas por Hudson, Bruno Alves e Pablo ao longo da derrota na Argentina.

Para avançar à terceira fase da Libertadores, o São Paulo precisará vencer por três gols de diferença. Vitória por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O confronto de volta ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).