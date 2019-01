Hernanes desfalca o São Paulo na estreia do time no Paulistão

Tricolor não recebeu certificado de transferência internacional do Hebei Fortune, da China, e meia não apareceu no BID

O técnico André Jardine terá um desfalque importante para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, neste sábado (19), contra o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Pacaembu. O nome do meia Hernanes não apareceu no BID nesta quinta-feira (18) e, portanto, o jogador não está regularizado para voltar a atuar com a camisa do Tricolor em um jogo oficial.

O Hebei Fortune não enviou ao São Paulo o ITC (certificado de transferência internacional), documento necessário para registrar o Profeta. A tendência é que o jogador esteja à disposição para o jogo contra o Novorizontino, fora de casa, no dia 24, pela segunda rodada do Paulistão.

Já o goleiro Tiago Volpi foi regularizado e deve ser escalado como titular. Para o lugar de Hernanes, Nenê começará jogando.

Assim, o São Paulo deve entrar em campo com: Tiago Volpi Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Pablo e Everton.