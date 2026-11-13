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Direto do SFS 26, onde esteve em destaque com a Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes contou ao CM seus palpites para o futuro da Serie A. Quem vai conquistar o Scudetto?

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Ainda podemos considerar a Lazio uma surpresa nesta Serie A? Pode chegar até o fim?

"Sim. Se alguém dissesse que esperava esse resultado e que a Lazio estaria na liderança neste momento, eu não acreditaria. Então, para mim, é uma grande surpresa. Acho que tem uma chance muito pequena, digamos, de 10% a 15%, porque a Inter certamente é a mais forte. Mas a diferença não é tão grande, porque a Inter também disputa as copas, então existe uma possibilidade. Claro que também depende de como os jogadores vão seguir, porque agora Tavares está lesionado, Zaccagni também. Isso também conta: se conseguirem se manter saudáveis até o fim, com garra, vontade e a competência de Gattuso, então existe uma possibilidade".

Você disse que a Inter é a mais forte. Ela se recuperou depois do clássico e retomou o papel de favorita que você também descreveu... Mas acha que pode realmente chegar até o fim na Champions League, como muitos no clube esperam e desejam?

"Sim, acredito que a Inter pode chegar facilmente às quartas de final. Acho isso totalmente possível. Mas, das semifinais em diante, neste ano também há Arsenal, Barcelona, PSG, Real Madrid, que agora está se recuperando um pouco, e Manchester City. Então, tenho dúvidas de que consiga chegar até o fim. Até as quartas de final, tenho certeza de que pode chegar. Além disso, dá para ver que a Inter é a mais forte e que faltava um episódio como a derrota no clássico para aumentar um pouco a pressão e reacender os motores".

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Como, Milan e Roma: qual é o verdadeiro principal rival da Inter, além da Lazio, a surpresa que você descreveu antes?

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"Reitero que a Lazio pode ser uma surpresa, mas será difícil. No papel, a Roma já é uma equipe bem montada e consolidada. O Milan está aparecendo e há a possibilidade de fazer mais contratações na janela de inverno, ganhando ainda mais força. Então, eu colocaria Roma e Milan".

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