Hernandez no Milan e Morata de vez no Atlético; siga o mercado da bola em tempo real

OFICIAL: THEO HERNANDEZ ASSINA COM O MILAN

Theo Hernandez é oficialmente jogador do . O jogador deixou o para assinar contrato com o time italiano por cinco temporadas. Ainda não há detalhes financeiros sobre a transferência, mas segundo o site da , será uma contratação permanente e não de empréstimo.

Hernandez realizou os exames médicos na última segunda-feira e terça-feira desta semana. O contrato de cinco anos foi registrado nesta sexta-feira (05). O lateral-esquerdo de 21 anos teria custado 20 milhões de euros aos cofres do time italiano.

MORATA EM DEFINITIVO NO ATLÉTICO DE MADRID

Atlético de Madri e entraram em acordo sobre o futuro de Morata. O time espanhol anunciou na manhã deste sábado (06), que irá comprar os direitos econômicos do atacante de 26 anos que pertenciam aos Blues.

Thank you and good luck, @AlvaroMorata. 👊