Hernán Crespo no São Paulo: qual é o valor da multa e até quando vai o contrato?

Técnico foi contratado em fevereiro e, segundo a "TNT Sports" da Argentina, está entre os nomes na mira do River Plate para sucessão de Gallardo

Hernán Crespo, do São Paulo, desperta a atenção do River Plate, segundo informações da "TNT Sports", da Argentina (veja mais abaixo). De acordo com a publicação, o River fez contato com Crespo e outro profissional para checar a situação contratual do treinador. Hoje, o técnico do River é Marcelo Gallardo, cujo contrato termina em dezembro.

Según informó @maxigrillo en #HalconesyPalomas, desde River se comunicaron con Hernán Crespo y Eduardo Domínguez ⚪🔴



📌 Para averiguar sus respectivas situaciones contractuales

📌 El contrato de Gallardo termina el 31/12 y debe definir su continuidad pic.twitter.com/czl2IXk7QW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 13, 2021

E até quando vai o contrato de Crespo no São Paulo? O vínculo do argentino com o Tricolor do Morumbi foi acertado por dois anos e tem validade até dezembro de 2022.

Além disso, a multa contratual estabelecida diminui à medida em que o vínculo é cumprido e vale para os dois lados: Crespo e São Paulo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Funciona da seguinte maneira: até junho a multa era de US$ 1 milhão. Desde julho até dezembro o montante caiu para US$ 750 mil, valor vigente atualmente. No ano que vem, esse número cai para US$ 500 mil até o fim do contrato.

O São Paulo conta com Crespo e mesmo diante dos momentos de turbulência na temporada, quando o time entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão, não cogitou qualquer movimento para discutir troca de treinador. O argentino entrou na história do clube ao comandar o time na conquista do Paulistão, título que encerrou uma fila de oito anos sem taças no Morumbi.